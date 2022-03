On ne sait pas si les joueurs de Chelsea savourent leur séjour dans leur hôtel de luxe lillois mais si on était eux, on embarquerait vite fait tous les peignoirs et chaussons du palace. Car c’est sans doute la dernière fois avant des lustres que les joueurs anglais, qui défient le Losc ce mercredi au stade Pierre Mauroy en 8e de finale retour de Ligue des champions, vont vivre la belle vie en déplacement.

Depuis que le gouvernement britannique a imposé des restrictions économiques au club détenu par l’oligarque russe Roman Abramovitch, c’est un peu comme si les joueurs de Chelsea vivaient un mauvais remake de Princesse Sarah. Comme l’héroïne du célèbre dessin animé des années 80, les Blues ont longtemps vécu dans l’opulence avant de subir une sévère crise d’austérité.

24.000 euros maximum en déplacement

Finies les suites royales, all inclusive, open bar ou autres avantages luxueux, désormais le club ne devra pas dépenser plus de 24.000 euros tout compris (voyage, hôtel, repas) en déplacement. Prévu de longue date, le séjour à Lille, que le club anglais ralliera en avion, avait déjà été réglé par le club. Et heureusement car sinon, on ne sait pas vraiment où auraient dormi les Blues.

« Il n’y a plus rien de disponible mercredi soir pour un si gros groupe (30 personnes, joueurs et staff compris). Normalement, avec un budget de 800 euros par personne, pour une nuit sur place et un aller-retour en Eurostar, ça passe sans problème à condition qu’il n’y ait pas un événement précis dans la ville. Par contre, il faut que les chambres soient partagées et que le séjour ne dure pas une nuit de plus », détaille Marine, de l’agence Selectour de Lille.

Problèmes de logistique dès samedi

On se marre mais c’est vraiment un aperçu de ce qui attend les champions d’Europe dans les prochains jours. Car après Lille, Chelsea va retrouver des conditions que le club n’a sans doute plus connu depuis des lustres comme le reconnaît Thomas Tuchel, le coach des Blues.

« II y a de nouvelles choses à discuter, comme comment se rendre aux matchs, des choses qui sont habituellement gérées par l’équipe qui s’occupe de l’organisation. Il y a des ajustements dans le nombre de personnes qui voyagent, le nombre de chambres d’hôtel, comment on va aux matchs, oui. Il y en aura, ils vont arriver vite ». Pas plus tard que samedi où Chelsea va être confronté à des problèmes de logistique pour disputer un quart de finale de Cup à Middelsbrough.

Des joueurs prêts à payer leur billet d’avion

Même si personne au club n’ose se plaindre de ce changement de statut au vu du contexte actuel. « Il y a des choses plus dures dans le monde actuellement que de savoir si on doit prendre le bus ou l’avion pour les matchs à l’extérieur mais je paierai mon billet s’il le fallait, sans problème », réagit Kai Harvetz, l’attaquant des Blues, bien conscient que ce n’était pas le moment de pleurer sur cette situation.

Même si passer d’un lit king size de palace à une chambre Ibis budget dans des lits jumeaux à côté de son coéquipier qui ronfle n’est pas la préparation idéale « Ce n’est pas une question de luxe ou de bling-bling. C’est ce que requiert le haut niveau en sport, quand on a seulement deux jours de repos entre les matchs quand notre adversaire en a quatre. Pour limiter les risques de blessure, par exemple, c’est mieux de voyager en avion qu’en bus », conclut Tuchel qui vivra donc à Lille ses derniers moments dans le monde d’avant. Message aux hôteliers lillois : videz les mini bars.