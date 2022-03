Les Lillois peinent toujours autant offensivement. Nos spécialistes reviennent sur le nul pénible contre Saint-Etienne vendredi soir, avant de se projeter sur le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea mercredi. Un exploit est-il possible après la défaite du match aller (2-0) contre le tenant du titre ?

Tous les lundis

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16 heures, 23 heures) et le mercredi.