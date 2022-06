Au lendemain du deuxième tour des élections législatives, le club du Havre a procédé à un large remaniement. Sans aucun lien avec le résultat du scrutin dominical, mais en revanche indissociable des résultats des derniers mois. « Notre objectif originel n’a jamais varié, ce qu’il nous reste à faire, c’est de propulser notre équipe professionnelle masculine en Ligue 1. C’est à cela que sert cette initiative », tease Vincent Volpe, propriétaire du club mais désormais ex-président.

Le double V cède en effet sa casquette de président à Jean-Michel Roussier, un homme d’expérience pour avoir déjà occupé ce poste à l’Olympique de Marseille (1995-1999) et à l’AS Nancy Lorraine (2018-2020). « Le mieux à même de gérer la nouvelle équipe qui se met en place », estime Volpe, « absolument certain que son leadership et sa présence à plein temps » mèneront le HAC « bien au-delà de son niveau de performance actuel ».

Luka Elsner débarque quant à lui en tant qu’entraîneur. Le Slovène, qui a grandi à Nice, n’en sera pas à son coup d’essai dans l’Hexagone, lui qui avait dirigé Amiens entre 2019 et 2020. Il sort d’une saison assez compliquée sur le banc du Standard de Liège, 14e du championnat belge, son pire classement depuis 76 ans.

Welcome ! 👋 pic.twitter.com/f2livNQMG5 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) June 20, 2022

Elsner retrouve Mathieu Bodmer, qui était joueur au moment de son passage à Amiens. Formé au Stade Malherbe de Caen et très impliqué du côté d’Evreux, l’ancien milieu de terrain poursuit son tour de Normandie en prenant la fonction de directeur sportif en Seine-Maritime. Mohamed El Kharraze sera chargé du recrutement, et Julien Momont, longtemps chargé de décrypter la tactique sur le plateau de RMC Sport, arrive en tant qu' « analyste du jeu ».

Plus proche de la N1 que de la L1

« Les résultats sportifs insuffisants de notre section professionnelle masculine depuis sept ans sont le reflet de l’absence d’un système de gestion fiable et cohérent », justifie Volpe en ciblant notamment le processus de recrutement et l’encadrement des jeunes du centre de formation.

Huitième de Ligue 2 lors de la saison écoulée sous Paul Le Guen, le HAC a fini à 18 points de la cinquième place, qui offrait le dernier ticket pour les barrages d’accession en Ligue 1, et avec seulement 10 points de plus que le 18e, Quevilly-Rouen. Le club doyen, fondé en 1872, n’a plus connu l’élite depuis l’exercice 2008-2009.

Les Ciel et Marine ont rendez-vous le 9 juillet contre Quevilly-Rouen pour leur premier match de préparation. Ils affronteront ensuite Avranches, Amiens et Troyes, avant de lancer officiellement leur saison en championnat le 30 juillet contre Grenoble.

« Je suis convaincu que ce n’est que par le changement que nous verrons potentiellement des résultats sportifs significativement différents », poursuit Volpe. « En supposant que le nouveau système que nous mettons en place montre son efficacité dans le recrutement et la gestion des jeunes et tant que nous restons fidèles à ce système, les résultats devraient suivre. » Émile Coué n’avait pas vraiment d’attache avec Le Havre, mais Le Havre croît en sa méthode.