C’est officiel, le Téf est bel et bien de retour sur le devant de la scène ! Réputé pour avoir une cellule de communication innovante et souvent très second degré, le Toulouse FC vient de nous prouver que, sur ce point, le club n’avait pas changé depuis sa relégation en Ligue 2 il y a deux ans. Au moment de publier le calendrier de la saison 2022-2023 sur Twitter, les créatifs du TFC ont ajouté de petits « émojis » en face du nom de leurs adversaires, dont certains risquent de faire un petit de bruit.

Un poisson en face du logo des Merlus lorientais, un bouchon de champagne en face de celui de Reims, jusque-là rien de bien nouveau. Mais en face de celui du PSG et de l’OM ? Un Footix, la mascotte de la Coupe du monde 98 qui sert aujourd’hui à désigner celles et ceux qui ne connaissent pas grand-chose au foot et/ou qui ont tendance à supporter du jour au lendemain les clubs un peu « hipe » du moment.

𝗧𝗢𝗨𝗗𝗢𝗨𝗠



🗓 Le calendrier de votre série favorite @Ligue1UberEats est enfin disponible !



Découvrez la liste de tous les épisodes à vivre au Stadium 🏟



Dites-nous celui que vous attendez le plus !



Et pour n'en louper aucun, ça se passe ici 👉 https://t.co/UtiNvv4KwG 😈 pic.twitter.com/VDnHDC9pIJ — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Nantes et la main non sifflée

Les Nantais ont eux aussi eu droit à leur petit chambrage personnalisé, avec une main en face de leur logo, pour rappeler le barrage L1/L2 de l’an passé face aux Canaris, émaillé d’une erreur d’arbitrage (une main dans la surface du Nantais Charles Traoré non sifflée lors du match retour) qui leur a coûté la montée en Ligue 1. Après un tel retour en fanfare dans l’élite, on leur souhaite que le karma ne se retourne pas contre eux. On le sait, les réseaux sociaux ont la mémoire longue et on fait confiance aux supporters parisiens, marseillais et nantais pour le leur ressortir à la première défaite toulousaine contre leur club.