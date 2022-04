Chambré dans les grandes largeurs lors de sa dernière saison en Ligue 1 pour son manque de ferveur et son Stadium plus clairsemé qu’une soirée électorale au QG de campagne d’Anne Hidalgo, le Toulouse FC semble entré dans une nouvelle galaxie. Officiellement en Ligue 1 depuis leur succès contre Niort​, lundi soir, les Toulousains ont pu se rendre compte que leur public et leur ville savaient encore vibrer pour autre chose que du rugby.

😍💜 https://t.co/sYaUug3aJo — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 25, 2022

Dès l’arrivée du bus, ils étaient des milliers à attendre leurs héros, fumigènes en mains, avant de remplir le Stadium et s’offrir un envahissement de terrain qui restera gravé dans l’histoire du club. En conférence de presse, Philippe Montanier a salué cette ferveur retrouvée et cet engouement incroyable autour d’une équipe sexy au possible, jeune et joueuse.

« On va les appeler les Fantastiques »

« Quand on a appris qu’il y avait 24.000 personnes un lundi à 20h45, c’est un truc incroyable. Les joueurs ont été portés dès l’arrivée du bus. On a bien senti qu’il y avait une ferveur, un enthousiasme et on savait bien que ça allait nous porter pendant tout le match, a-t-il relaté. Il y a un renouveau dans le peuple violet, qui se retrouve dans cette équipe. On a démarré avec 5.000 spectateurs contre Ajaccio et on finit avec des audiences, une ferveur incroyable. On voit des familles, des jeunes filles… de tout. Et ça, c’est le plus grand bonheur pour nous tous ».

Ils l’ont fait ! Le TFC bat Niort et remonte en Ligue 1 après deux ans d’absence 🎆🎆 pic.twitter.com/L5cBvMMx6q — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) April 25, 2022

S’il a prévenu que le plus dur commençait avec ce retour en Ligue 1, le coach toulousain est revenu sur ce qui a fait la force de son groupe tout au long de la saison. « C’est une saison très particulière parce que j’ai un groupe fantastique. On est annoncé favori et on a tenu notre position dès le départ, a salué l’ancien gardien de but toulousain. Le job a été très bien fait. Les joueurs ont encore été fantastiques ce soir. On va les appeler les "Fantastiques". Ils font une saison incroyable, pas seulement dans l’état d’esprit ou l’engagement, mais aussi dans la qualité. On monte en pratiquant un football attractif, offensif. Tous ces petits détails en font une saison vraiment spéciale pour un groupe très spécial. »