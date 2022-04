« Comme pour le rugby ». Il n’y a pas de raison. Laurence Arribagé, l’adjointe aux sports de Toulouse, a encore la voix enrouée d’avoir trop crié lundi soir au Stadium pour la victoire des Violets (2-0) contre les Chamois niortais, synonyme de remontée dans l’élite. Celle qui savoure encore « cette très, très belle soirée, pleine d’émotion, avec un public de folie » espère – prudemment, par superstition – poursuivre la fête sur la place du Capitole​, si l’équipe parachève sa saison de rêve par un titre de champions de Ligue 2. « Avec le trophée au balcon du Capitole », exactement comme quand les rugbymen reviennent d’une campagne victorieuse.

Quelle fête pour notre retour en @Ligue1UberEats 😊



Et on espère très vite célébrer autre chose tous ensemble !#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/IWiRcCg35h — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 26, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Si certains avancent déjà la date du dimanche 8 mai pour ces éventuelles réjouissances, l’élue se montre plus prudente. Il reste trois journées de championnat à jouer et le TFC a huit points d’avance sur son dauphin Ajaccio. Il doit se déplacer à Rodez le lundi 2 mai, recevoir Nîmes au Stadium le samedi 7 mai puis voyager en Corse le samedi 14. Le dimanche 15 peut donc aussi être une bonne fenêtre de tir. « Nous choisirons la date la plus propice pour rassembler le plus grand nombre possible », assure Laurence Arribagé.