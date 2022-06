Deux mois après un accouchement, il est donc humainement possible d’enchaîner en courant des sections du redoutable GR20 en Corse (170 km et 12.700 m de dénivelé positif au total). La traileuse Anne-Lise Rousset l’a prouvé l’an passé et elle s’attaque même lundi, dès 6 heures du matin, au record féminin de la traversée, de Calenzana à Conca. Dix ans plus tôt, rien ne semblait pourtant la prédestiner à un tel défi en ultra-trail. « Avant 2013, je ne courais pas tant que ça, juste un peu pour le plaisir, sans licence », explique la Haut-Savoyarde de 33 ans.

Dans le cadre d’un raid dans la région toulousaine, où elle effectue ses études de vétérinaire, elle fait la connaissance d'Adrien Séguret, qui deviendra son entraîneur… et son mari. Depuis cette rencontre, elle enchaîne les performances de haut vol en remportant en 2014 la CCC (101 km, 6.090 m de D+ dans le cadre de l’UTMB à Chamonix), et en finissant deuxième à trois reprises (2016, 2017, 2019) sur la Transvulcania (73 km, 4.330 m de D+ en Espagne).

A 33 ans, Anne-Lise Rousset s'est notamment illustrée en remportant la CCC (101 km, 6.090 m de D+) en 2014.

50 heures de travail par semaine dans un cabinet vétérinaire

« Franchement, je ne savais pas que je pouvais faire tout ça, sourit l’athlète du Team Scott. Le format des courses entre 70 et 80 km m’a vite plu davantage que les circuits 30-40, et j’ai maintenant envie de goûter à l’ultra pour réduire mon nombre de courses et me mettre un ou deux gros objectifs par saison. » Elle va être servie avec ce défi off sur le GR20, où elle cherchera à faire tomber les 41h22 d’Emilie Lecomte en Corse (en juin 2012).

Y parvenir serait d’autant plus impressionnant qu’Anne-Lise Rousset travaille à 80 % dans un cabinet vétérinaire à Cruseilles (Haute-Savoie), soit « une cinquantaine d’heures par semaine ». Le tout en étant donc maman depuis 11 mois d’un petit Faustin, qui est de l’aventure sur l’île de Beauté, gardé par la petite sœur d’Anne-Lise.

« Ça fait autant rêver que peur »

Valider pareil record serait l’aboutissement de sa grande complicité avec la Corse, née en septembre 2019, lorsqu’elle parcourt l’intégralité du GR20 en cinq jours avec son compagnon. « J’ai eu un véritable coup de cœur pour ce parcours, et on est toujours très bien accueillis par les locaux », apprécie la vétérinaire. Adrien Séguret lui suggère immédiatement de tenter ce record de la traversée. « OK, on dormait en refuge, mais boucler le GR20 en 36 heures malgré un sac à dos, et en mangeant de la charcuterie et du fromage, ça donne des idées », confie le sélectionneur de l’équipe de France de trail.

En 2020, Anne-Lise Rousset signe son premier projet off d’envergure avec le record de la traversée des Aravis (49 km et 6.110 m de D+ en Haute-Savoie). Mais le monstre qui se présente face à elle lundi est d’une tout autre dimension. L’échec en 2017 de l’Américaine Rory Bosio, victorieuse de deux UTMB, qui a explosé dans les montagnes corses pour finalement rejoindre Conca après environ 50 heures, le rappelle. Tout comme le très faible nombre de tentatives féminines, en comparaison des hommes (Kilian Jornet, Guillaume Peretti, François D’Haene, Xavier Thévenard, Lambert Santelli). Anne-Lise Rousset en est bien consciente.

« Je ne sais pas si le GR20 fait plus peur aux femmes qu’aux hommes, mais oui, c’est un chantier et ça fait autant rêver que peur, tellement c’est technique et exigeant. Guillaume Peretti, qui l’a énormément parcouru, reconnaît volontiers qu’il y a laissé quelques années de vie. C’est un peu une folie mais c’est mythique. »

Un parcours nettement plus technique que la Diagonale des Fous

A titre de comparaison, l’emblématique Diagonale des Fous à La Réunion, qui combine sensiblement la même distance et le même dénivelé (165 km et 9.576 m de D+), se boucle en moins de 30 heures sur le tableau féminin, alors que le record du GR20 est donc à 41h20… C’est pourquoi Anne-Lise Rousset a tenté de mettre toutes les chances de son côté, en multipliant les repérages en Corse. Et ce avec surtout 15 jours consacrés en mai à boucler à deux reprises l’intégralité du parcours, aux côtés de ses amis Guillaume Peretti et Lambert Santelli, l’actuel recordman sur le GR20 (en 30h25).

Avec Adrien Séguret, elle vise une marque autour de 36h30 pour homologuer avec de la marge le record féminin sur ce parcours officiel, qui passe à la fois par le fascinant cirque de la solitude, et par la variante alpine de Bavella. Anne-Lise Rousset est consciente de la part d’inconnu pour elle, étant donné qu'elle n’a encore jamais parcouru une telle distance sans véritable pause dans sa carrière, ni même 100 km depuis sa quatrième place sur la CCC en 2018.

« Cette distance ne me fait absolument pas peur »

« Ne jamais avoir fait de 100 miles (160 km) et avoir eu un bébé il y a moins d’un an, ce qui a entraîné un arrêt de compétition et une perte de repères, tout ça me fait forcément un peu peur, avoue-t-elle. Mais je n’ai jamais mis autant d’engagement que pour ce projet. » La présence en permanence à ses côtés de deux pacers qui vont se relayer (dont Guillaume Peretti et Lambert Santelli) est de nature à la rassurer. Tout comme l’optimisme de son mari.

Anne-Lise Rousset compte parmi ses pacers de renom deux traileurs corses habitués à de grosses performances sur le GR20, Guillaume Peretti et Lambert Santelli. - Scott

« Cette distance ne me fait absolument pas peur, assure Adrien Séguret. On marche beaucoup plus qu’on ne court sur le GR20, et plus c’est technique et plus elle est forte. Pour moi, elle est aussi prête qu’une fille qui aurait déjà bouclé cinq 100 miles. Dans son esprit, ce n’est pas un 170 km mais plein de sections d’environ 20 bornes avec une douzaine de pacers différents au total. Physiquement et psychologiquement, c’est bien mieux d’aborder les choses ainsi. Partager un tel défi avec des copains, dans des montagnes corses qui lui mettent des étoiles dans les yeux, c’est du sur-mesure pour elle. »