Il ne veut plus revivre pareil calvaire : jouer tout un tournoi avec « un pied endormi » à cause des injections effectuées pour couper la douleur au pied. Après sa 14e victoire à Roland-Garros, dimanche, Rafael Nadal est allé rendre visite mardi à son médecin personnel Angel Ruiz-Cotorro, à Barcelone, rapporte un journaliste de la chaîne la Sexta. Ensuite, l’Espagnol est allé dans une clinique pour effectuer un « traitement par radiofréquence pulsée sur les différents nerfs impliqués dans la zone touchée [au pied], relate Marc Fuster, le journaliste. Avec ce traitement, le nerf est temporairement engourdi. »

Rafa Nadal con muletas vuelve a casa tras visitarse con el doctor Cotorro. Solo dos días después de ganar su 14o Roland Garros. Sobre las sensaciones, “no tengo sensaciones”, responde entre risas ⁦@JugoneslaSexta⁩ ⁦@elchiringuitotv⁩ pic.twitter.com/K0KdC5RUGC — Marc Fuster (@mfuster) June 7, 2022

Ce qui explique que le taureau de Manacor, sorti en béquilles d’une voiture, ait répondu à la presse et aux quelques fans présents sur place qu’il « n’avait pas de sensations » au pied à la suite de ce premier traitement. Selon les médecins, cités par Marca, « un deuxième traitement pourrait être réalisé en fonction de l’évolution de la blessure la semaine prochaine. »

Pour rappel, après sa victoire sur le court Philippe-Chatrier, Rafael Nadal avait longuement expliqué le mal dont il souffrait et les solutions prises pour qu’il dispute, avec le moins de difficultés possibles, le tournoi du Grand Chelem : « J’ai dû faire des injections au niveau des nerfs pour couper la douleur. J’ai pu jouer grâce à ça, mais je n’avais plus aucune sensation au niveau du pied. C’était la seule manière de pouvoir jouer, je l’ai fait, et je ne peux pas être plus heureux aujourd’hui. »