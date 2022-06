15h35 : Nadal rebreake immédiatement! Ruud a craqué dans les points importants du jeu et l'Espagnol n'a meme pas eu à se forcer. 3-1 Rafa

15h28 : Ruud débreake déjà! Jeu de service atroce de Rafa qui a fait deux double-fautes et manqué de punch 2-1

15h16 : Nadal remporte sans aucun problème le premier jeu du match. Il a l’air déjà plus en forme que lors de la demie. C’est pas le même adversaire non plus.