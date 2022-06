Alexander Zverev a été opéré de la cheville droite après sa sortie douloureuse des demi-finales de Roland-Garros. L’Allemand, désormais numéro 2 mondial, s’était blessé à la fin du deuxième set contre Rafael Nadal et avait dû abandonner.

Le joueur de 25 ans n’a pas dit quand il serait de retour sur le court mais selon L’Equipe, il devrait être indisponible entre six et huit semaines. Pas de Wimbledon, donc. « Nous avons tous notre propre parcours dans la vie. Cela fait partie du mien », a écrit Zverev sur Instagram mardi soir, avec une photo de lui levant le pouce depuis un lit d’hôpital.

« Après un examen plus approfondi en Allemagne, nous avons reçu la confirmation que les trois ligaments latéraux de ma cheville droite étaient déchirés. Pour reprendre la compétition le plus rapidement possible, pour assurer la bonne cicatrisation de tous les ligaments et retrouver une stabilité totale de ma cheville, la chirurgie était le meilleur choix », a-t-il expliqué.

Zverev devrait pouvoir jouer à l’US Open, qui débute le 29 août, s’il se remet sur pied comme prévu. Un tournoi dont il avait atteint la finale en 2020. « Ma rééducation commence maintenant et je ferai tout pour revenir plus fort que jamais ! », a-t-il ajouté.