En quête de rédemption, et accessoirement d’un 21e titre du Grand Chelem pour égaler Rafael Nadal, Novak Djokovic a quitté Roland-Garros dès les quarts de finale. La faute à l’Espagnol, vainqueur en quatre sets et 4h13 de jeu. La faute, aussi, au Serbe lui-même, et à son attitude, d’après son coach. « L’énergie de Rafa était incroyable, et c’est comme si Novak n’y croyait pas assez », estime ainsi Goran Ivanisevic auprès de Tennis Majors.

« Ce qui se serait passé s’il avait gagné le quatrième set, personne ne le sait, poursuit-il en faisant allusion aux deux balles de set de son protégé. Peut-être que ça aurait été différent, peut-être pas, mais je ne comprends toujours pas le langage corporel et le manque d’énergie. Novak a eu trop de hauts et de bas, alors que Rafa a été constant et il méritait absolument de gagner ce match. »

« Je l’avais prévenu (…) que le début du match pouvait être décisif, mais encore une fois, un mauvais départ… Et puis, après le retournement de situation dans le deuxième set, la façon dont il a joué le troisième set, c’est incompréhensible. C’était comme s’il manquait d’énergie, comme s’il ne croyait pas suffisamment qu’il pouvait gagner. Vous ne pouvez pas vous permettre cela contre Rafa, car c’est son tournoi. » Une bonne claque, et ça repart à Wimbledon ?