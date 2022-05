Le quart de finale tant attendu aura bien lieu. Rafael Nadal et Novak Djokovic vont se retrouver en quart de finale de Roland-Garros, mardi. Entre le recordman de victoires Porte d'Auteuil et le numéro 1 mondial, c'est une longue histoire, ponctuée de quelques chefs d'oeuvre. On se souvient encore du mythique affrontement de l'an dernier, en demi-finale, dont le Serbe était sorti vainqueur pour ensuite aller cueillir son deuxième titre sur la terre battue parisienne.

Ce duel est également une bataille entre deux personnalités très différentes. Le «gentil Nadal» contre le «méchant Djoko», pourrait-on presque dire si on n'avait pas peur des caricatures. L'Espagnol a su conquérir le public après avoir longtemps été celui qui empêchait Roger Federer de triompher, quand le Serbe charrie toujours son lot de haters avec son comportement et ses prises de position.

Et vous, quel est votre avis ? Lequel de ces deux joueurs à votre préférence ? Est-ce que vous appréciez le caractère de Nadal, ou au contraire est-ce vous n'en pouvez plus du robinet d'eau tiède et préférez les aspérités de Djokovic? Estimez-vous que le Serbe mériterait plus de considération au vu de sa carrière? Racontez-nous.