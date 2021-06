Roland-Garros - Demi-finales EN DIRECT: Un appétissant Tsitsipas-Zverev en entrée avant le choc des titans... Suivez la journée avec nous

Ca y est, Roland touche à sa fin. Mais rassurez-vous, on arrive sur la journée généralement la plus excitante de la quinzaine, celle des demi-finales hommes. Deux matchs de très haut niveau l'un après l'autre, on va en prendre plein les yeux pendant cinq-six heures, voire davantage si ces messieurs sont tous dans un grand jour. On commencera avec un indécis Tsitsipas-Zverev, les deux caïds de la Next Gen qui se voient bien maître du monde dans quelques années. Léger avantage au Grec, d'une consistance bluffante sur terre cette saison. Ensuite, le choc que tout le monde attend depuis le tirage au sort entre Rafa Nadal et Novak Djokovic. Le Serbe est l'un des deux seuls hommes à avoir jamais battu le patron Porte d'Auteuil. Vu le tournoi des deux, on ne parierait pas sur un nouveau miracle. Mais on peut compter sur le numéro 1 mondial pour tout faire pour que ça arrive, évidemment.

>> Prenez votre aprem et venez nous rejoindre, ça va cogner beau et fort aujourd'hui à Roland...