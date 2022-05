A Roland-Garros,

Le choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic n’est prévu que mardi, mais on saura dès ce lundi lequel des deux aura pris l’avantage sur l’autre. Car l’affrontement entre les deux monstres, celui que tout le monde attend depuis le tirage au sort de ce Roland-Garros, est l’objet d’une grosse bagarre en coulisses. En jeu, l’heure de programmation de ce quart de finale. En journée ou en soirée ? Gratuit ou payant ? Sacré suspense pour LA grande affiche du tournoi, que les intéressés entendent aborder dans les conditions qui leur conviennent le mieux. Et que les diffuseurs s’arrachent, évidemment.

Le patron préfère l’après-midi…

C’est une bataille qui se joue à plusieurs niveaux. Commençons par les joueurs. Rafael Nadal ne l’a jamais caché, il exècre les nocturnes à Roland. Les conditions plus froides changent les caractéristiques de la terre battue et rendent sa balle un (tout petit) peu moins difficile à renvoyer. Et ce n’est pas parce qu’il s’est baladé mercredi soir contre Corentin Moutet qu’il a changé d’avis.

« Je n’aime pas les sessions de nuit, je l’ai déjà dit. Je n’aime pas jouer sur terre battue la nuit. Il y a l’humidité qui est plus élevée. La balle est plus lente et les conditions peuvent être très lourdes quand il fait froid. Cela fait une grande différence de jouer au tennis le jour ou la nuit sur terre battue », a expliqué l’Espagnol vendredi après sa victoire au troisième tour face à Van De Zandschulp.

… Le tenant la soirée

Forcément, quand l’homme statufié de son vivant à Roland donne son avis, difficile de tourner la tête de l’autre côté et faire comme si on n’avait pas entendu. Mais le recordman de victoires Porte d’Auteuil n’est pas le seul à être allé déposer sa réclamation sur le bureau des organisateurs. Son adversaire, déjà, ne serait sûrement pas malheureux si le match était programmé le soir. « Tout ce que je peux dire, c’est que Rafa et moi ferions des demandes différentes », a lâché le Serbe en fin de semaine au micro de France TV, sourire en coin.

Comme nous – et certainement mieux, même s’il nous arrive de nous repasser les highlights dans des moments de déprime –, il se souvient parfaitement de la demi-finale magique de l’an dernier, quand il avait fini par expulser le propriétaire des lieux au bout de la nuit. Un affrontement d’une rare intensité, brutal, que le numéro 1 mondial avait fait entrer directement dans le top 3 de ses plus beaux matchs en carrière. Il sait bien que les conditions nocturnes l’avantagent. Et tout Djoko qu’on est, ça ne fait jamais de mal de démarrer un match à Roland face à Nadal avec un léger ascendant.

Mais ce petit jeu d’influence n’est pas grand-chose par rapport à la lutte, plus féroce, entre les deux diffuseurs. D’un côté, France Télévisions, partenaire historique du tournoi depuis 1987, entend bien pouvoir proposer le blockbuster à ses téléspectateurs, après avoir dû renoncer à Nadal-Moutet et au troisième tour de l’un des derniers Français en lice, Hugo Gaston, samedi. Les arguments du service public sont tout trouvés : la prime à la fidélité et, surtout, la gratuité.

Sauf qu’Amazon n’a pas mis 15 millions d’euros par an sur la table pour se voir claquer la porte au nez quand les mastodontes s’affrontent. La plateforme américaine a justement fait l’acquisition de toutes les night sessions en exclusivité – en plus de l’ensemble des matchs sur le court Simonne-Mathieu – pour ce genre de moments. Pourquoi demander aux gens de payer un abonnement, sinon ? Un accord tacite veut que ce soit elle qui ait le premier choix, et qu’en cas de différend, ce soit la direction du tournoi qui tranche, voire la Fédération.

« un marqueur essentiel » de la première année de Mauresmo

« Ce sera leur décision », se borne à répondre le géant de la VOD quand on le sollicite. On l’imagine tout de même mal se laisser faire sans moufter, arguant par exemple que le choix pourrait peser au moment où Amazon décidera de poursuivre ou non son engagement après l’édition 2023. Prime Video a malicieusement préparé son coup, en tout cas, en demandant déjà deux fois Carlos Alcaraz en nocturne. Compliqué d’envoyer encore le petit prodige espagnol, seule alternative crédible à cette affiche, jouer dans le froid jusqu’à pas d’heure dès mardi…

Dimanche soir, dans l’excitation de l'immense 5e set remporté par Nadal face à Auger-Aliassime, Laurent Luyat a annoncé que le quart de finale aurait lieu à 14h30 –donc sur France TV – avant de rétropédaler. La réponse est bien pour ce lundi, et c'est plutôt Amazon qui tient la corde. Voilà en tout cas le premier dossier chaud à régler pour Amélie Mauresmo. L’ancien directeur Guy Forget, consultant cette année pour Prime Video, avait prévenu quand nous l’avions rencontré avant le début du tournoi :

« Une fois, Amélie nous avait taillés sur la programmation des demi-finales des filles [en 2019]. Ce n’est pas facile de prendre ces décisions, il faut essayer de satisfaire tout le monde, mais ce n’est pas toujours possible. Il y a des arbitrages à faire qui déplaisent forcément à certaines personnes. »

Hasard ou non – on pencherait plutôt pour la seconde option –, la patronne du tournoi a décidé tard dimanche soir de reporter à mecredi un point presse qui devait avoir lieu à 10h00 ce lundi matin. Quoi qu'il en soit, elle se sait très attendue sur le sujet. « Cette décision sera un marqueur essentiel de [sa] première année, n’hésite pas à dire Nicolas Mahut à nos confrères de L'Equipe. Roland, c’est le patrimoine du sport français, au même titre que le Tour du France. Est-ce qu’on imagine l’étape de l’Alpe d’Huez diffusée sur une chaîne payante et donc inaccessible à la grande majorité des téléspectateurs ? » C’est marrant, on ne miserait pas notre PEL sur le fait que ça n'arrivera jamais.