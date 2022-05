A Roland-Garros,

Le bruit courait depuis vendredi, quand la numéro 1 française avait dû se retirer du double pour préserver ses adducteurs. Hélas, on en a vite eu confirmation sur le court vendredi : Alizé Cornet n’était pas en état de défendre ses chances au 3e tour de Roland-Garros face à la jeune espoir Zhang, touchée aux adducteurs depuis sa victoire face à Ostapenko mercredi. Un match qu’elle avait enflammé avec l’aide du public du Central, beaucoup moins compréhensif ce vendredi lorsque la Niçoise a décidé de jeter l’éponge à 6-0, 3-0 contre elle.

Raccompagnée sous quelques huées, Cornet en avait les larmes aux yeux devant nous une petite demi-heure après sa sortie : « Ce qui me fait halluciner c’est qu’une partie du public a osé me huer. Le public français m’étonne, mais pas toujours dans le bon sens. Encore une fois ce n’est qu’une poignée de crétins mais ça me fait mal au cœur ». Un premier couac dans une première semaine qui a vu les supporters tricolores jouer un grand rôle dans le bilan honorable des joueurs locaux lors de la première semaine. Ils auront beaucoup moins de raisons de s’enthousiasmer à partir de dimanche.