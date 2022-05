A Roland-Garros,

On leur tape suffisamment dessus quand ils prennent la porte à la queue leu leu avant le mercredi pour ne pas leur passer la brosse à reluire quand ils le méritent. Les fiers représentants masculins de la nation tricolore, bien timides ces dernières années, ont enchanté le premier tour à Roland, signant quelques perfs mémorables dans des ambiances de feria. On vous raconte toutefois.

L’ambiance la plus délirante : Gillou sur la boîte de nuit du Simonne-Mathieu

Petite confidence sous forme de repentance. Quand on a vu l’heure du match (un bon 21 heures tapé) et le pedigree du mastard d’en face, l’Espagnol Carreno-Busta, on a murmuré in peto : « Cruel pour Gilles de finir par une trempe à 11 heures du soir devant son chien et trois papys congelés ». Mais Simon, qui s’était pointé un peu plus tôt sur le Central pour l’hommage à Tsonga, est rentré sur le court habité par une énergie nouvelle : « Ce que j’ai trouvé fantastique, c’est qu’on avait vraiment vu une dernière fois le Jo qu’on a tous aimé, admiré. Je me suis dit, peu importent les dernières semaines, il était là une dernière fois, il a fait un match énorme, et j’avais envie de faire pareil. Qu’on voit Gilles Simon une dernière fois sur le terrain ». Les frissons rien que de le lire, et je vous dis pas de le voir.

L’ancien 6e mondial, qui pliera les gaules à la fin de la saison, a tenu sa promesse intérieure, porté par une atmosphère impayable. C’était le virage d’Auteuil qui répondait à celui de Boulogne, avec un peu de Vélodrome au milieu.

Des « Aux Aaaaaaaaaaarmes, nous sommes les Gilles Simon, et nous allons gaaaaaaagner »

Des « La victoire de Gillou, on s’en va pas tant qu’on l’a pas »

Des « Il est vraiment phénoménal »

Des « Il m’emmène au bout de la nuit, c’est Monsieur Gilles Simon »

"Je sais même pas quelle heure il est... Il reste que les vrais à la fin" 😅



L'hommage de @GillesSimon84 aux irréductibles du Simonne-Mathieu !#RGsurPrime #RolandGarros pic.twitter.com/2wEa58B39I — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 24, 2022

Le tout beuglé par des types déguisés en mousquetaires qu’on soupçonne d’avoir mis autre chose que du sirop de menthe dans leurs gourdes. Mais il fallait bien ça pour voir Simon se benjamin-buttoniser sous nos yeux ébahis et passer de 2-4 6-4 dans le 5e le tout en agonisant entre chaque point : « Ah ben il reste que des génies à la fin, il reste que les vrais. C’était vraiment une ambiance incroyable. C’est ultra-important car quand Pablo me roule dessus, ils sont là, le moindre point que je gagne, ils se lèvent, ils gueulent, ils chantent. Ils n’ont jamais arrêté, du premier au dernier point. Lui sent que dès qu’il rate, il va se faire gueuler dessus et ce n’est pas agréable. C’est l’avantage qu’on a de jouer ici ». Steve Johnson next, on repart pour 4 heures.

Notre note au kiffomètre : 10/10, un moment d’extase sur lequel personne n’aurait parié, à la fraîche, devant un public de déglingos.

L’ambiance la plus habituelle : Gaston qui fait bouillir le Lenglen

Drôle de phénomène qu’Hugo Gaston. Le Toulousain ne gagne pas un match de l’année ou presque, mais quand il passe le périph intérieur, il se transforme en petit taurillon ibérique. Soutenu par un clan omniprésent en tribunes, déjà il y a deux ans malgré les jauges, le 74e mondial a le don rare de transcender le public autant qu’il se transcende lui-même à la maison. Lundi soir, sur le Lenglen, entre ses absences, ses fulgurances, et sa fin de match supersonique, il a fait vriller De Minaur dans un stade gagné par une folie orgiaque. « A 6-0, 3-0 contre moi dans le 5e, vous m’avez bien poussé, celle-là elle est pour nous, on est allés la chercher ensemble ».

L’Australien, top 20 prometteur, n’en revenait pas : « Je pense qu’il y a une ligne à ne pas franchir entre soutenir le joueur local, ce qui est normal, et dire des choses pas forcément sympathiques à l’adversaire ou faire du "eye-contact" en permanence… Tant mieux pour lui d’avoir pu s’appuyer là-dessus et d’avoir un moment qu’il ne va jamais oublier. »

On pardonnera au jeune homme de ne pas bien savoir à qui il se frottait. Gaston avait déjà fait sauter le caisson d’Alcaraz à Bercy, un soir où le phénomène espagnol était apparu bien riquiqui du haut de ses 18 ans, dans une atmosphère proche de l’insurrection qui avait gentiment scandalisé nos collègues ibériques. Anthony, chopé à la volée lundi soir, y était déjà : « On l’a poussé, il nous a poussés, j’ai adoré. Hugo c’est un joueur qui fait lever le public, il n’a pas un gros service alors il crée beaucoup de jeu, c’est pas platonique avec lui ». Valentin abonde : « C’est la première fois que je vois ça, c’était absolument dingue, presque à la limite du fair-play parfois. Gaston joue bien avec ça. A la fin il crampait, mais il faisait exprès d’aller chercher le public pour gagner, un peu de temps, ça rappelait un peu la Coupe Davis. »

Dans l’euphorie du moment, il a même demandé au public d’entonner un « bon anniversaire » sonore pour sa petite amie qui ne savait plus ou se mettre. « Il arrive à chaque fois à amener le public avec lui, souffle Sebastien Grosjean, il faut dire qu’il donne beaucoup ». Prochain concert jeudi au même endroit, venez nombreux.

Notre note au kiffomètre : 8/10, on commence à connaître la bête, chaque remontada est à la fois bluffante et logique.

L’ambiance la plus émouvante : Tsonga qui fait pleurer le Chatrier

Il y a des gens qui pleurent plus facilement que d’autres. Une chanson, un film, le dernier match d’une légende tricolore, tout est bon pour faire croire que c’est la faute de ce foutu pollen. Comme nous, Pierre-Hugues Herbert fait partie du gang des pleurnichards. « J’ai complètement craqué quand j’ai vu ses entraîneurs débarquer, tous ces gens qui l’ont accompagné dans cette vie de fou… Ce mélange entre le déchirement de la fin de carrière et la libération, se dire "on a tout donné, on est libres". C’était un bel hommage, hyperémouvant. Jo a réussi à a fois sa carrière et ses adieux. »

P2H vise juste. Lors du Roland du confinement, on s’était interrogés sur la volonté de tous ces immenses joueurs de continuer à s’escrimer alors qu’ils n’étaient plus que la version miniature d’eux-mêmes. Plombé par une blessure impossible, Tsonga « promettait de tout faire » pour s’arrêter sur un souvenir à garder au chaud les soirs d’hiver. Le double demi-finaliste de Roland a même failli remonter le temps contre Casper Ruud, l’un des tout meilleurs spécialistes actuels de la surface.

L’épaule a lâché quand il s’apprêtait à nous faire chavirer dans un cinquième set de toutes les promesses, dans un Central qu’on juge parfois un peu tiède pour ces grandes occasions : trop de panamas, trop d’invités, trop de gens au déjeuner pour le dernier match du meilleur Français de sa génération, qui avait toute sa vie regretté d’être rentré sur un court à moitié vide lors de sa demi-finale face à Ferrer en 2013. Mais mardi, tout était oublié.

« Je ne me suis pas senti comme ça depuis très longtemps. Je pense que c’est grâce à tout ça en fait, c’est grâce à l’engouement, à tous ces gens qui me portent tous les jours, que ce soient les proches, les gens dans les gradins. C’était la folie ! C’est une des plus belles ambiances que j’ai vécue dans ma carrière, et elle arrive sur mon dernier match. Je ne pouvais pas demander mieux ».

Notre note au kiffomètre : 9/10, que c’est beau une idole qui s’en va au bon moment.

Bonus, l’ambiance la plus improbable : Moutet qui gagne enfin un combat à la maison

Corentin Moutet souffre parfois de mauvaise réputation. Le garçon peut-être un vrai cabochard sur le court, parfois, et il n’est pas toujours riant avec les médias, mais il mérite de passer outre la première impression. Son éclectisme musical, son détachement par rapport au milieu, son analyse sur le jeu sont des curiosités qu’il faut apprivoiser pour l’apprécier. Et puis avant l’apparition d’Hugo Gaston, il était notre péché mignon à Roland-Garros. On se souvient encore avec des papillons dans le ventre de l’ébullition du court 14, la bombenera des lieux, un après-midi de canicule en 2019. Le Français s’était envoyé pendant plus de quatre heures contre un Argentin tellement valeureux qu’il avait fini par paumer.

Une première défaite rageante qui en annonçait d’autres. Six heures de jeu pour rien en 2020 contre un qualifié italien dans le crachin automnal, sans jamais cesser de se flageller. Puis encore quatre heures contre Djere l’an passé, avant une défaite à huis clos à cause du couvre-feu. Alors on s’est sincèrement réjouis pour Moutet quand on l’a vu épuiser le revenant Wawrinka, encore à court de sensations, pour la première belle émotion tricolore de la quinzaine, lundi.

Et puis le jeune homme s’est offert un beau cadeau : Nadal, en night session, ce soir, Nadal dont « il dormait avec le débardeur quand il était petit ». « Quand on est petit, on a besoin d’avoir des idoles, s’identifier à des gens, et donc moi, qui étais gaucher, c’était mon inspiration. J’ai imité son service, son coup droit, j’ai tout imité jusqu’au moment où j’ai décidé de faire ce qui marchait le mieux pour moi ». La fameuse spécialisation marathon, dont on espère voir un nouvel opus contre sa majesté Rafa.

Notre note au kiffomètre : 6/10, le Stan de 37 piges, c’est plus tout à fait pareil.