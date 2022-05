Nadal, Djokovic et Alcaraz, les trois monstres annoncés de cette édition 2022 jouent tous ce mercredi pour le début d’un deuxième tour dans lequel cinq Français vont essayer de poursuivre l’aventure.

L’affiche école des fans du jour

Corentin Moutet le reconnaît : jouer Nadal sur le central de Roland-Garros a toujours été un rêve de gosse. Sauf qu’on est dans la vraie vie et que le Français, 139e joueur mondial, sera bien opposé ce mercredi soir en night-session au monument de Roland-Garros.

« Je ne peux plus dire que c’est mon idole, parce que je suis sur le circuit, mais j’ai commencé le tennis en le regardant jouer, je l’ai même imité quand j’étais petit. Quand j’étais petit, j’ai dormi avec son débardeur… Et j’imitais son service, son coup droit, tout Je ne vais pas le cacher, c’est un énorme plaisir de pouvoir jouer contre lui », a avoué le joueur quand il a su qu’il tombait contre l’Espagnol au second tour. Reste qu’il y a quand même un match à jouer et qu’il ne faudra pas être trop ridicule si Moutet veut garder un bon souvenir de cette soirée rêvée.

Les favoris du jour

On attend du très lourd ce mercredi à Roland du côté des favoris. Outre Nadal, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz seront aussi sur les courts. Le Serbe défie le Slovaque Alex Molcan sur le Lenglen. Quant au jeune Espagnol de 19 ans, il sera opposé à son compatriote Albert Ramos-Vinolas sur le Simonne-Mathieu dans un duel de terriens pas si simple que ça pour le nouveau génie du tennis mondial.

Numéro 3 mondial, Alexander Zverev sera aussi de la partie avec un match contre l’Argentin Baez sur le central. Chez les femmes, un peu moins de têtes d’affiche ce mercredi mais on notera avec attention la prestation de la Britannique Raducanu, vainqueur en 2021 de l’US Open, qui affrontera la Biélorusse Sasnovich.

Les Français du jour

Le premier tour est passé et le nombre de Français baisse en conséquence. Ce mercredi, cinq tricolores seront sur les courts. Chez les hommes, Richard Gasquet, qui a l’air en pleine forme, aura un premier vrai test face à l’Américain Korda, tête de série n°27. Comme dit plus haut, Corentin Moutet défiera Nadal et Grégoire Barrère affronte l’Américain John Isner. Chez les filles, la nouvelle sensation française Diane Parry tentera de confirmer contre la Colombienne Osorio. Enfin, Elsa Jacquemot ouvrira le bal sur le central face à l’Allemande Angélique Kerber, tête de série n°21.

La météo du jour

Fini la pluie qui a (un peu) retardé le programme ces derniers jours, c’est le retour du soleil Porte d’Auteuil. Mais bon, pas d’enflammade non plus car le thermomètre ne va pas grimper des masses avec un petit 13 degrés le matin et 19 degrés l’après-midi.

Le prono osé du jour

Le 209e joueur mondial a-t-il des chances de taper la tête de série n°23. Hé bien, oui Messieurs Dames ! Face à l’Américain John Isner, très bon serveur mais limité pour le reste, Grégoire Barrère a un vrai coup à jouer. En confiance depuis un mois, le joueur de 28 ans a des chances d’atteindre le 3e tour de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. En tout cas, on y croit.