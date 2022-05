Cinq sets et 3h54 minutes de jeu. Gilles Simon a fait du Gilles Simon pour écarter Pablo Carreño Busta dans la nuit de mardi à mercredi : 6-4, 6-4, 4-6, 1-6, 6-4. A 37 ans, le Niçois a prolongé le plaisir d’au moins un match contre l’Américain Steve Johnson (92e mondial) pour son dernier Roland-Garros. Pour cela, celui qui dispute son ultime saison sur le circuit a donc estoqué un Espagnol, 18e à l’ATP et très dangereux sur ocre, dans une ambiance de stade de foot créée par quelques centaines de courageux supporteurs qui ont bravé le froid et la nuit.

Au bout du suspens et de la nuit 🙏



Gilles s'impose face à Pablo Carreno Busta en 5 sets !#RolandGarros | @GillesSimon84 pic.twitter.com/NQneh5uHJV — FFT (@FFTennis) May 24, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« C’est énorme ! Quand j’arrive sur le terrain, j’ai l’impression que je n’ai pas gagné un match depuis trois ans, je joue Pablo qui est tellement fort, et finalement ça se passe bien, je sens que vous êtes là dès le début, mes bonshommes qui sont normalement couchés à 9 heures sont là… C’est juste irréel, parce que la victoire, quand je rentre sur le terrain, putain elle est loin… », a-t-il lancé au public du court Simonne-Mathieu.

« Et puis tu fais un bon set, tu te dis "c’est cool, je joue bien, je profite, il y a une ambiance de dingue, c’est génial". Tu te bats, tu en fais un deuxième [set], tu mènes deux sets à zéro et tu te dis "allez, ça pique, j’ai une ampoule à chaque doigt mais c’est pas grave" », a raconté l’ex-n°6 mondial, désormais 158e.

« C’est tellement improbable »

« Puis tout devient dur, gagner un jeu devient le bout du monde. Au début du cinquième, il faut y aller point par point, jeu par jeu, chaque fois que je demande, vous [le public] êtes là. J’essaie d’être courageux, je mets vraiment tout ce qu’il me reste, j’ai une crampe à chaque service. Et puis finalement, tu gagnes, c’est tellement improbable… », a-t-il poursuivi.

Simon, trois fois 8es de finaliste à Roland-Garros (2011, 2013, 2015) s’est dit inspiré par son ami Jo-Wilfried Tsonga, éliminé avec panache quelques heures plus tôt par Casper Ruud. « Il y a un truc important qui s’est passé aujourd’hui [mardi], c’est que mon pote Jo [Tsonga] a joué. Lui c’est pareil, ça fait trois ans qu’il ne gagne pas un match non plus. Vous ne vous rendez pas compte, mais il y a une petite peur du ridicule qui est là… »

« Ce que j’ai trouvé fantastique, c’est qu’on a vraiment vu Jo une dernière fois, on a vu le Jo qu’on a tous aimé, admiré. Il était fantastique et je me suis dit, peu importe les dernières semaines, il était là une dernière fois, il a fait un match énorme, et j’avais envie de faire pareil. Qu’on voit Gilles Simon une dernière fois sur le terrain, et grâce à vous tous, ça a été le cas », a-t-il encore lancé au public fanatique.