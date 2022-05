Yo les tennix, j’espère que vous avez prévu un bon stock de mouchoirs et pas seulement à cause du pollen. Jo-Wilfried Tsonga s’apprête selon toute vraisemblance à disputer le dernier match de sa carrière de tennisman au 1er tour de Roland-Garros contre Casper Ruud. Pas un cadeau pour l’ancien numéro 1 français étant donné que le Norvégien est un pur terrien – il vient de remporter l’Open de Genève – et que, de toute façon, Tsonga n’a plus gagné un match depuis le mois de février. Si on veut pousser le pessimisme encore plus loin, on précisera que celle-ci a eu lieu contre un autre futur retraité, Gilles Simon. Bref, contentons-nous de kiffer une dernière fois et qui sait, avec un peu de chance, en y croyant fort, peut-être aurons-nous droit à un miracle.

>> Le match commencera au mieux à 13h15