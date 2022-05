Roland-Garros EN DIRECT : Medvedev se promène, Humbert se rebelle et des adieux déchirants à venir… Suivez avec nous la journée de mardi…

Encore une belle journée qui s'annonce sous le ciel changeant de Paris, après les régalades made in France signées Parry, Jacquemot, Jeanjean ou Moutet lundi. Sur les 15 Tricolores en lice , on espère bien que bon nombre vont pousser la porte du deuxième tour pour rêver encore quelques jours supplémentaires.

Il y en aura pour toutes les générations, des jeunes (Humbert, Gaston) jusqu’aux vétérans en bout de piste (Tsonga, Simon) en passant par les Ferro, Bonzi, Mannarino, Garcia et Cornet. Sans oublier Gasquet, Paire ou Rinderknech qui doivent finir leur match de la veille, et qui attaquent ce mardi dans des positions plus ou moins enviables. Pour les gourmets, le Tsitsipas – Musetti qui s’annonce devrait ravir les papilles.

>> Rendez-vous vers 11 h pour votre ration d’ocre quotidienne