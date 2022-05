Clap de fin pour Gillou. Âgé de 37 ans, Gilles Simon a annoncé samedi qu’il arrêtera sa carrière dans le tennis en fin de saison. Le Niçois est actuellement classé à la 158e place mondiale, lui qui s’était hissé jusqu’au sixième rang en 2009.

« Ce fut une aventure magique, merveilleuse et extraordinaire, explique-t-il sur Twitter. Elle s’arrêtera à la fin de l’année. Un énorme MERCI à tous ceux qui l’ont rendue possible. Il n’y a aucune tristesse, aucun regret. Juste la volonté de mettre tout ce qu’il me reste. Sur chaque match, jusqu’à la fin. »

C’est un autre pilier du tennis français de la dernière décennie qui s’apprête à prendre sa retraite après Jo-Wilfried Tsonga. Il avait justement laissé entendre qu’il prendrait la même décision en avril en répondant à l’annonce du Manceau par un message assez clair : « J’arrive copain ». Gilles Simon a remporté 14 titres sur le circuit ATP et a notamment atteint la finale du Masters 1000 de Shanghai, où il a été battu par Roger Federer en 2014.