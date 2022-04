On espère qu’il fera mieux à Roland-Garros au moment de tirer sa révérence. Jo-Wilfried Tsonga, le cœur léger après avoir annoncé qu'il mettrait fin à sa carrière après le Grand Chelem parisien, n’a pas pu honorer autant qu’il l’aurait voulu sa wild-card à Monte Carlo, battu logiquement par Marin Cilic (6-2, 6-2).

Tsonga voulait « se battre et aller sur le terrain pour gagner »

Quatre jours après avoir gravé dans le marbre une décision qui le taraudait depuis longtemps, à savoir cesser la compétition, le joueur qui aura 37 ans le 17 avril est apparu impuissant à Monte-Carlo où il avait atteint les demi-finales en 2013, battu par Nadal, et 2016, battu par Monfils après avoir éliminé Roger Federer en quarts. « J’entre dans le tournoi comme compétiteur, avait-il assuré avant d’entrer sur le court. Ce n’est pas histoire d’être là pour faire l’amateur et prendre du plaisir : moi, le plaisir je le prends dans ce que j’ai aimé faire toute ma carrière, me battre et aller sur le terrain pour gagner. »

Il était toutefois conscient que ses chances d’avancer dans ce premier Masters 1000 sur terre battue de la saison étaient minces. L’ancien N.5 mondial, retombé au-delà de la 200e place, n’avait pas bénéficié d’un tirage au sort clément : après Marin Cilic (23e) au premier tour lui étaient promis Taylor Fritz (13e), Carlos Alcaraz (11e) et Novak Djokovic (1er)…

« Je ne me projette pas, je ne me vois pas me dire il faut que j’atteigne un quart, une demie, une finale, aller gagner le tournoi… Mon ambition elle s’arrête au premier match dans le sens où j’ai envie de le gagner. L’ambition se développera si je passe des étapes », avoue-t-il. Ce ne sera pas pour cette semaine.