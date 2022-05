Il a beau avoir passé le match à souffrir, l’air fatigué et la grimace facile, notre inconscient a repoussé jusqu’au dernier moment l’idée de voir Rafael Nadal s’incliner, dimanche soir, en 8e de finale de Roland-Garros. L’homme statufié de son vivant Porte d’Auteuil ne pouvait pas se faire sortir comme ça, si tôt, même si on savait son pied en vrac depuis deux semaines.

Heureusement pour lui, dans un cinquième set de dingo, Rafa, encouragé par le public du Chatrier, a réussi à s’en sortir grâce à des points de mutant. Mais il s’en est fallu vraiment de très peu pour que Felix Auger-Aliassime devienne le troisième homme à réussir l’exploit de battre l’Espagnol sur ses terres après l’improbable Robin Soderling (2009) et Novak Djokovic, par deux fois (2015 et 2021).

Augier-Aliassime bluffant de solidité

« Il y a de la fierté par rapport à ce que j’ai produit. J’ai tout essayé par rapport à ce que je maîtrise aujourd’hui. Même si je peux encore peaufiner des choses, je suis fier et je n’ai pas de regrets », a reconnu, tout en calme et en classe, le Canadien de 21 ans

Alors qu’il n’avait jamais gagné de match à Roland avant cette année, Augier-Aliassime a été bluffant de solidité. D’abord pour coller une rouste inédite pour Nadal dans le premier set (6-1), puis pour revenir dans la partie dans le quatrième set alors qu’on le pensait à la cave. Car à deux sets à un pour l’Espagnol, personne n’imaginait être encore sur le court Philippe-Chatrier deux heures plus tard.

Une cinquième manche légendaire

« Pendant un set, je n’ai pas bien joué, donc j’ai perdu. Après le premier set et demi, j’ai commencé à m’améliorer, j’étais beaucoup plus agressif, selon moi. J’ai bien joué à la fin du deuxième set. Et le troisième set était très bon pour moi, puis j’ai fait une grosse erreur au début du quatrième lorsque la situation avait déjà tourné. Et ensuite, j’ai souffert. Ce qui compte le plus, c’est que j’ai joué à nouveau 5 sets et les 3-4 derniers jeux, j’ai très bien joué, je crois », estime Nadal.

On te le confirme Rafa, la cinquième manche a parfois touché au sublime, entre les parpaings envoyés par Auger-Aliassime et la hargne du patron des lieux qui a toujours en lui des ressources qu’on ne soupçonne pas. Il en aura bien besoin mardi contre Novak Djokovic dans un match où il ne partira pas favori. Mais quand on a gagné 13 titres ici, tout reste possible pour le meilleur joueur de l’histoire sur terre battue.