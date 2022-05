Difficile de faire mieux que dimanche niveau programmation, avec Nadal, Djokovic et Alcaraz qui se sont succédé sur les courts. Mais rassurez-vous, il y a de sacrés beaux matchs qui nous attendent ce lundi à Roland-Garros, entre Tsitsipas, Medvedev et Sinner côté messieurs, ainsi que Swiatek chez les dames.

L’affiche du jour

A votre place, si on devait choisir un spot où se poser ce lundi, on choisirait la fin de journée sur le Lenglen. C’est soleil couchant que Jannik Sinner et Andrey Rublev ont rendez-vous pour ce 8e de finale qui sent la castagne à plein nez. Les deux caïds, respectivement 20 et 24 ans, constituent l’avant-garde de la relève derrière les cadors. Leur dernier affrontement, à Monte Carlo, avait été particulièrement disputé. L’Italien l’avait emporté, avant de céder d’un rien face à Zverev au tour suivant. En deux participations à Roland, il n’y a pour l’instant que Rafael Nadal qui l’a battu…

Les favoris du jour

Honneur aux dames, avec la numéro 1 et grande favorite, Iga Swiatek. La Polonaise continue d’écrabouiller la concurrence, et on voit mal la Chinoise Qinwen Zheng stopper la belle série. Avant ce match programmé sur le Central, Stefanos Tsitsipas aura eu un bon test face à l’étonnant Danois Holger Rune, 19 piges et toujours pas un set perdu depuis le début du tournoi, notamment contre Gaston. En soirée, Daniil Medvedev, qu’on n’attendait pas aussi à l’aise cette année, va devoir se défaire de Marin Cilic, toujours une tannée à jouer.

Les Français du jour

Non on déconne (ça vaaaaaa, on a le droit de faire la blague une fois on avait dit)

La météo du jour

Pas de pluie à prévoir, mais pour le grand et beau soleil on repassera. Quelques éclaircies et 20°C max, c’est tout ce à quoi on aura droit ce lundi Porte d’Auteuil.

Le prono osé du jour

Vous connaissez Hubert Hurkacz ? Pas bien, hein ? A la fin de cette journée, on parie que ce sera beaucoup mieux. Le Polonais, 13e mondial en frappant tous ses coups les yeux fermés, ne va faire qu’une bouchée de Casper Ruud sur le Lenglen. Vainqueur surprise du Masters 1000 de Miami puis demi-finaliste de Wimbledon l’année dernière, le joueur de 25 ans est d’une solidité redoutable cette saison. Avant d’admirer la démonstration, on vous offre un petit avant-goût de ce dont est capable le bonhomme.