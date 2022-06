Il était donc 1h17 du matin quand le public du Chatrier s’est levé comme un seul homme dans une ovation de déglingos pour acclamer, l’idole, la légende, le patron. Appelez-le comme vous voulez, mais Rafael Nadal a encore écrit une page d’histoire mercredi à Roland-Garros. Après 4h12 de jeu et un match ultra-intense en 4 sets (6-2, 4-6, 6-2, 7-6), l'Espagnol a une nouvelle fois déjoué les pronostics et définitivement conquis les cœurs parisiens.

« Le public a été incroyable. Je crois qu’ils savent que je ne vais pas être là pendant encore très longtemps. Le fait de jouer ici, dans un endroit très particulier pour moi et de sentir le soutien de tout le public, c’est quelque chose de très difficile à décrire. Merci à tous », s’est réjoui le champion qui n’a sans doute jamais été encouragé à ce point à Roland-Garros.

Est-ce cette ambiance qui l’a aidé à repousser ses limites ? Alors qu’on l’attendait au minimum en déambulateur après son marathon en 5 sets au tour précédent contre Auger-Aliassime, alors que la night session était censée le désavantager, alors que Novak Djokovic semblait imprenable, toutes les prédictions se sont effondrées lors de ce 59e choc entre les deux légendes.

Il y a trois semaines, Nadal savait à peine marcher

Un choc disputé pour la première fois en nocturne et qui s’est terminé en pleine nuit. « Je trouve que ces night-sessions commencent trop tard mais ce sont les télés qui décident. Que voulez-vous, c’est le monde dans lequel on vit » a laconiquement lâché Djokovic, forcément très déçu, à l’issue de la rencontre.

S’il n’est pas non plus un grand fan des night-sessions, Nadal ne l’a pas montré. Imprenable dans le premier set, Rafa a un peu souffert sous les coups de boutoirs de Djoko dans la seconde manche avant de renaître de ses cendres dans le troisième set et de finir par sauver deux balles de set à 5-4 pour Djokovic dans la quatrième manche. Fou, dingue voire irréel. Rappelons qu’il y a trois semaines à Rome, le joueur de 36 ans pouvait à peine marcher à cause d’un pied gauche blessé de longue date. Mais les choses vont un peu mieux à Paris.

Son docteur est avec lui à Roland-Garros

« A Rome, je vous ai dit que mon docteur serait avec moi à Roland-Garros, ça veut dire qu’on peut faire des choses. Je rassemble tout ce que j’ai pour essayer de jouer ce tournoi avec les meilleures conditions possibles. Je ne sais pas ce qui va se passer après, mais ici je crois que ça va aller. Mais si on n’arrive pas à trouver une solution, ce sera super dur pour moi après. Je vais continuer à me battre pour trouver des solutions mais pour l’instant, nous n’en avons pas encore trouvé », a reconnu le joueur qui n’exclut clairement pas une fin de carrière dans les prochains mois.

Avant d’en arriver là, Nadal jouera vendredi contre Zverev sa 15e demi-finale à Paris. Il est plus que jamais favori pour un 14e trophée à Roland-Garros et un 22e titre du grand chelem. Même si elle boite beaucoup ces derniers temps, la légende est toujours en marche. Et il est plus que temps d’en profiter avant qu’il ne soit trop tard.