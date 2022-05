Roland-Garros envoie du très lourd ce mardi. Avec des affiches splendides en quarts de finale, on pourrait bien assister à des matchs de légende ce mardi 31 mai sur la terre battue parisienne.

L’affiche légendaire du jour

Pas besoin de vous faire un dessin. Djokovic-Nadal​. 59e duel de leur carrière. L’histoire qui s’écrit devant nos yeux. La course au record en Grand Chelem. Et pour la première fois à Roland-Garros, un match en nocturne (21h). Tous les ingrédients sont réunis pour un nouvel affrontement légendaire. Même si Djokovic semble partir avec une longueur d’avance.

Le numéro 1 mondial n’a pas laissé un set depuis le début du tournoi alors que Nadal s’en est sorti au bout du suspense et en cinq sets au tour précédent contre Auger-Aliassime. Mais bon, l’Espagnol, éliminé l’an passé par le Serbe, a une revanche à prendre. On verra juste s’il arrive à tenir physiquement.

Les favoris du jour

Il y en a partout, dans tous les coins du tournoi ou presque. Chez les hommes, outre Nadal-Djokovic, on aura aussi droit à un quart de toute beauté entre Alexander Zverev, numéro 3 mondial, et Carlos Alcaraz, 6e à l’ATP. L’Espagnol de 19 ans part favori mais l’Allemand est loin d’être un perdreau de l’année. On ne devrait pas s’ennuyer.

Chez les femmes, on notera le duel 100 % américaines entre Coco Gauff, 18 ans, et Sloane Stephens, 29 ans. La jeunesse face à l’expérience. Même chose dans l’autre quart de finale entre l’Italienne Martina Trevisan, 28 ans, et la révélation canadienne, Leylah Fernandez, 19 ans.

Les Français du jour

Il y en aura plein, partout, dans les allées de Roland-Garros, dans les tribunes mais personne ne jouera sur les courts. Les quarts de finale à Paris se jouent sans Français depuis Tsonga en 2015. Une mauvaise habitude.

La météo du jour

Il va faire assez beau et plutôt bon en journée ce mardi à Roland-Garros. 21 degrés sont attendus dans l’après-midi et même 19 en fin de journée. Mais c’est le temps de la soirée qui nous intéresse avec le choc Djoko-Nadal en nocturne. 12 degrés sont annoncés : c’est le moment de ressortir du placard les manteaux, les pulls et les écharpes… Drôle de 31 mai à Paris.

Le prono osé du jour

Et si Zverev venait gâcher la fête ? L’Allemand a tout ce qu’il faut pour faire tomber Carlos Alcaraz de son piédestal. Après tout, l’Espagnol n’en est qu’à son deuxième quart de finale en Grand Chelem. Le nouveau chouchou du public parisien a moins l’habitude de ces rendez-vous que Zverev, demi-finaliste l’an passé. Bon, on sait qu’on prend un risque car Alcaraz marche sur l’eau depuis deux matchs mais bon, on est joueur.