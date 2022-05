Comment essayer de sauver la face sans avoir l’air de renier ? Cet exercice d’équilibriste a été réalisé par la Fédération Français de Tennis, qui a donc choisi de diffuser le choc du tournoi Nadal-Djokovic mardi soir (20h45) sur Prime Vidéo. Sauf que ce quart de finale sera exceptionnellement gratuit. Dans sa grande bonté et sous sans doute pas mal de pression, la chaîne payante rendra le match accessible au grand public.

Aucune création de compte ne sera nécessaire

« Le quart de finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal programmé mardi 31 mai à 20h45 sera accessible gratuitement et sans restriction, en France, sur les applications Prime Video, mobile et web. L’application Prime Video est disponible sur tous les services IPTV afin que les téléspectateurs puissent regarder ce match sur leur service de télévision habituel. Aucune inscription ou création de compte ne seront nécessaires pour suivre ce match », se félicite dans un communiqué la fédération française de tennis.

Pas sûr cependant que Rafael Nadal soit aussi heureux que la Fédé. Vainqueur à treize reprises du tournoi, le patron des lieux déteste jouer la nuit. « Le match contre Djokovic pourrait être mon dernier ici. Je connais Roland-Garros de jour. Et je préférerais jouer en journée » a ainsi déclaré le joueur dimanche soir. Au final, L’Espagnol n’a pas eu gain de cause, ni France Télévisions. Il y a des traditions qui se perdent à Roland-Garros.