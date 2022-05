Roland-Garros EN DIRECT : On commence doucement avant l'arrivée de Tsitsipas, Swiatek ou Ruud... Suivez la fin des 8es avec nous

11h20 : Camila Giorgi a beaucoup de mal en ce début de match. On sent l'Italienne un peu stressée par l'enjeu.

11h12 : Et bien, mes aïeux, ça frappe fort. 26 coups sur le dernier échange et Giorgi qui fait la faute finale. l'Italienne a déjà fait deux doubles fautes sur son premier jeu de service et est en difficulté.

11h09 : C'est donc parti pour ce premier match entre Giorgi et Kasatkina. On vibre sur le Lenglen, où les tribunes sont pleines à craquer (faux).

11h03 : C'est le début de la deuxième semaine et, pour rappel : IL N'Y A PLUS DE FRANCAIS A ROLAND GARROS.

11h : On va rentrer doucement dans cette journée avec un premier match entre la Russe (mince, c'est sous drapeau neutre). Donc entre la neutre Daria Kasatkina et l'Italienne Camila Giorgi. Comment ça, ça ne fait pas rêver ?