Roland-Garros EN DIRECT : Fernandez va mieux après un premier set compliqué... Zverev-Alcaraz à 15h... Suivez les quarts de finale en live

Salut les amigos ! Si vous aviez prévu de bosser aujourd’hui, autant vous prévenir tout de suite que ça s’annonce compliqué. Avec deux quarts de finale monstrueux entre Alexander Zverev et le petit prodige espagnol Carlos Alcaraz d’un côté, et l’immense choc des légendes entre Rafa Nadal et Novak Djokovic de l’autre (en night session celui-là), on est prêts à vous signer un mot d’excuses aujourd’hui pour rester devant la télé (et 20 Minutes) et remettre le reste à plus tard. Le programme étant désormais forcément plus light que les jours précédents, on prendra l’antenne un peu plus tard que d’habitude.

» Rendez-vous donc sur les coups de 11h30-midi pour lancer cette folle journée sur l’ocre parisien.