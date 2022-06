« Gagner quatorze fois le même tournoi du Grand Chelem, c’est tout simplement incroyable. » Le verdict est clair pour l’ancien n°1 mondial Andy Murray. Selon l’Ecossais, aucun joueur ne parviendra un jour à égaler et, encore moins, à dépasser Rafael Nadal, qui a ajouté un nouveau trophée à sa besace porte d’Auteuil, dimanche. « Pratiquement aucun joueur sur le circuit n’aura l’occasion de jouer 14 fois à Roland-Garros, et encore moins de le gagner [14 fois] », a poursuivi le désormais 68e joueur mondial,

Et l’Ecossais de prendre l’exemple de son successeur annoncé, Carlos Alcaraz​ : « Il a 19 ans, il devrait donc gagner chaque année Roland-Garros jusqu’à l’âge de 33 ans pour arriver à 14 titres. Je ne pense pas que cela puisse se produire ». D’ailleurs, le jeune Espagnol ne se fait pas d’illusions non plus. Lors d’une cérémonie organisée dans son village d’El Palmar, Alcaraz n’a pas tari d’éloges sur son aîné.

« Rafa a mille vies et on va encore le voir pendant longtemps, a expliqué le talentueux espagnol, dans des propos cités par Marca. A 19 ans, il gagnait déjà Roland-Garros et il a maintenant 14 titres à Paris. Lui, avec l’âge que j’ai aujourd’hui, il avait déjà gagné son premier trophée et, par conséquent, je suis déjà un peu en retard. »