Voilà, c’est fini ou presque. Roland-Garros se termine ce dimanche avec une finale hommes entre le Nadal, le propriétaire des lieux et Ruud, le nouveau venu. On va aussi vibrer pour la France avec la finale en double dames de la paire Mladenovic/Garcia.

L’affiche légendaire du jour

Et si Nadal arrêtait sa carrière après un 14e titre à Roland-Garros, un 22e trophée du grand chelem ? A y réfléchir, ça pourrait être l’aboutissement incroyable d’une carrière exceptionnelle. L’Espagnol, qui a remporté ses 13 finales disputées à Paris, rêve d’écrire encore un peu plus sa légende ce dimanche à partir de 15 heures sur le court central.

L’homme aux 29 finales de grand chelem aura face à lui un novice à ce niveau : le Norvégien Casper Ruud​. A 23 ans, ce fan de Nadal, qui s’entraîne d’ailleurs dans l’académie de l’Espagnol, rêve de réaliser le braquage du siècle dans son style peu spectaculaire, mais efficace. Même s’il a été moins souverain cette année à Paris, Nadal part logiquement favori au vu de son immense expérience.

Les Françaises du jour

Après le junior Debru samedi chez les juniors, la France a un autre trophée dans le viseur. Six ans après leur titre commun en double dames à Roland-Garros, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia espèrent remettre ça. Ce dimanche à partir de 11h30 sur le court central, la paire française sera opposée aux Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula. Pas simple quand on sait que Gauff sera revancharde après sa finale perdue largement samedi contre Swiatek. Mais on y croit quand même pour la France, la patrie, l’honneur du drapeau. Kiki présidente !

La météo du jour

Vu les orages (encore) annoncés sur Paris dimanche après-midi, pas impossible qu’on joue une partie de la finale avec le toit fermé. Des conditions indoor que n’avait pas aimé Rafael Nadal en demies. Et si la météo était la clé de cette finale 2022.

Le prono osé du jour

Forcément, on va prendre des risques et ne pas miser sur une victoire de Rafa Nadal Alors, soyons dingues, parions sur un succès en trois sets de Casper Ruud qui va créer une nouvelle sensation dans ce Roland 2022 assez riche en surprises.