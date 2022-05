Place à l’épisode numéro 33, le dernier de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes ». Ce mardi 24 mai, ce ne sont pas quatre mais cinq spécialistes du FC Nantes qui font le bilan de cette saison extraordinaire. Outre la victoire en Coupe de France, quel est leur meilleur souvenir de la saison ? La victoire contre Paris (3-1), Lens (3-2), Bordeaux (5-3) ou Rennes (2-1) ? Et pour quel joueur ont-ils eu un coup de cœur cette saison ? C’est opération carte blanche ! On vous a d’ailleurs posé la même question sur le compte twitter@PodcastNantes.

SONDAGE 🔰 La victoire en Coupe de France est l’apothéose de la saison du @FCNantes 🏆 Quel autre match vous a le plus marqué, à l’issue de ces 38 journées de Ligue 1 ?



[Debrief mardi 17h, dernier PODCAST de la saison ! @pabard @JMBoudard @dphelippeau @SimonReungoat] — Sans Contrôle (@PodcastNantes) May 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dans le deuxième thème de l’émission, on se projette sur l’avenir. Et maintenant on fait quoi ? Pourquoi Kombouaré reste, qui peut poursuivre à Nantes entre Lafont, Blas, Simon, Girotto ? Quelle équipe la saison prochaine ? Quel adversaire rêvé en Ligue Europa ?

Enfin, dans le dernier thème de ce dernier « Sans contrôle », on se demande quels sont les changements possibles dans l’environnement du club la saison prochaine. Waldemar Kita peut-il vraiment laisser les clés à son fils Franck ? Les projets du Collectif Nantais après son opération de crowdfunding, celui du centre d’entraînement de Vair-sur-Loire…

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, sans oublier des invités VIP) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).