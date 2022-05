Au stade de la Beaujoire

L’euphorie de la Coupe de France, la fatigue, un onze largement remanié dans un système peu utilisé… Les éléments contraires étaient nombreux face au FC Nantes​, au coup d’envoi du derby face au Stade Rennais. Et pourtant. Une fois de plus, les Nantais ont montré une force de caractère exceptionnelle, dans une Beaujoire en fusion, malgré la fermeture de la tribune Loire. Menés au score, Ludovic Blas et les siens ont inversé la tendance.









D’abord en égalisant juste avant le mi-temps par Coulibaly. Un moment-clé pour le coach nantais, Antoine Kombouaré, sûr de la force de ses joueurs. « Une fois qu’on a égalisé, je me suis dit, c’est fini. Rennes a pris un gros coup sur la gueule », explique l’entraîneur nantais. Puis Nantes a déroulé. En reprenant les devants au score. Puis en maintenant son avantage, avec une aisance parfois déconcertante, après le but de Pallois sur une reprise de volée digne d’un bon attaquant.

« Des saisons comme ça, c’est rare »

Pour la clôture de cette 36e journée de Ligue 1, le FCN a surpris tout son monde. « Tout le monde a répondu présent. Tout nous réussit. Il faut croire qu’on pourrait mettre n’importe qui sur le terrain, ça marcherait », avoue le tacticien, qui vit cette victoire face à Rennes « comme la cerise sur le gâteau ».

Un gâteau déjà bien garni. Déjà parce que Nantes a remporté un trophée qu’il attendait depuis plus de vingt ans. Mais aussi parce que le FC Nantes occupe la 9e place de Ligue 1, avec 54 points au compteur. Surtout, parce que cette équipe a encore fait le spectacle à la Beuajoire. En s'mposant face à une équipe taillée pour jouer le podium. Une saison d’exception pour Antoine Kombouaré. « Sur le plan émotionnel, je n’ai jamais vécu ça. Ici, on a fait exploser la Beaujoire plusieurs fois. » Lens, le PSG, Monaco en Coupe de France, puis Rennes… Le tableau de chasse des Nantais a de l’allure cette saison. Et à chaque fois, dans des matchs au scénario renversant.

Kombouaré, un entraîneur « heureux »

Un bonheur pour Antoine Kombouaré, qui savoure cette saison. « C’est des grands malades mes joueurs. C’est exceptionnel ce qu’ils font. Il y a de la réussite chez nous, on la provoque aussi. C’est une période exceptionnelle qu’on est en train de vivre. Il faut en profiter parce que des saisons comme ça c’est assez rare. » Un sentiment partagé par Dennis Appiah : « Tout nous réussit en ce moment. Ce sont cinq jours de rêve. On profite du moment. » La saison du FC Nantes était déjà extraordinaire. Nantes reste sur son petit nuage après cette victoire face au Stade Rennais : « Je suis parfois à admirer mes joueurs, parce que ce qu’ils font c’est monstrueux. Je suis un entraîneur heureux, et surtout, chanceux. »