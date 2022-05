FC Nantes - Stade Rennais EN DIRECT : Nantes sur son nuage, Rennes n'a pas le droit à l'erreur, suivez le match en live

Actualiser

13e : Première frappe du match. Elle vient du Nantais, Bukari. Frappe forcée, qui passe largement à côté du but gardé par Gomis.

12e : Nantes a repris le contrôle du ballon depuis quelques minutes. Mais on s'ennuie un peu en ce début de match. Pas une frappe à signaler encore.

9e : Match plutôt tranquille pour l'instant. Rennes tente un peu plus en passant par les ailes. Mais rien de tranchant encore.

6e : Bonne sortie de Lafont sur une très belle action en une touche du SRFC. Traoré avait tenté d’alerter Laborde en profondeur. Mais le portier nantais avait bien anticipé.

4e : Rennes joue beaucoup sur la largeur en ce début de rencontre. Truffert et Traoré sont hauts sur le terrain.

2e : Rennes débute avec la conservation du ballon, comme prévu. Nantes devrait tenter de procéder en contre.

1re : C’est parti à la Beaujoire entre le FC Nantes et le Stade Rennais. Après la victoire de Nice face à Saint-Etienne (4-2), les Rennais n’ont pas le droit à l’erreur ce soir dans le derby !

20h55 : Belle ambiance ce soir à la Beaujoire. Malgré la fermeture de la tribune Loire, les supporteurs mettent l’ambiance dans une autre tribune du stade. Les fans rennais, eux, sont présents également. Le parcage visiteurs est plein.

20 h 52 : J’y pense mais Andrei Girotto n’est même pas sur la feuille de match du FC Nantes ce soir ! Surprenant, je tâcherai d’en savoir plus après la rencontre. Avec la blessure de Chirivella et son absence jusqu’à la fin de la saison (pubalgie), ce sont donc Cyprien et Moutoussamy qui joueront au milieu de terrain.

20 h 50 : La grande fête n’aura pas lieu ce soir à la Beaujoire. Le club ne présentera pas le trophée de la Coupe de France à ses supporteurs, dans une Beaujoire qui est pourtant annoncée à guichets fermés… «De grandes festivités» sont prévues selon le club, pour la dernière journée de championnat, lors de la réception de Saint-Etienne, dans dix jours.

20h45 : Point qui pourrait avoir son importance ce soir : la fermeture de la Tribune Loire, qui héberge le groupe ultra de la Brigade Loire. Il s’agit d’une décision de la commission de discipline de la FFF, suite à l’usage de fumigènes lors de la réception de Monaco, en demi-finale de Coupe de France. Les abonnés de cette tribune seront quand même présents, ce soir, en tribune Jules Verne. Mais l’ambiance ne sera certainement pas la même. Dommage pour le spectacle, surtout quand on voit l’ambiance que ces supporteurs ont mis au Stade de France, samedi dernier ! On pense notamment au magnifique tifo qui a été déployé ce soir-là.

20h37 : A Rennes, on retrouve globalement l'équipe habituelle. Santamaria devrait de nouveau occuper le poste de défenseur central au côté d'Omari. Devant, Terrier et Laborde. Bourigeaud distribuera au milieu de terrain, avec Martin et le Croate, Majer, auteur d'un doublé il y a dix jours contre Sainté. Son premier en Ligue 1.



𝐋𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐑𝐄𝐍𝐍𝐀𝐈𝐒 🔥

---#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/NQapl4kdII — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 11, 2022

20h33 : La compo du FC Nantes et tombée. Que de surprises dans le onze aligné par Antoine Kombouaré ! Le coach a choisi un système en 4-3-3, ce qui a rarement été le cas cette saison. Parmi ces surprises : Coulibaly occupera la pointe de l'attaque. Mais surtout, Simon et Kolo Muani commencent sur le banc. Geubbels et Bukari débutent ce soir. Même chose du côté des latéraux où Corchia et Fabio sont titulaires. Bref, une équipe largement remaniée. Le coach a choisi de mettre au repos certains de ses titulaires habituels.

: La compo du FC Nantes et tombée. Que de surprises dans le onze aligné par Antoine Kombouaré ! Le coach a choisi un système en 4-3-3, ce qui a rarement été le cas cette saison. Parmi ces surprises : Coulibaly occupera la pointe de l’attaque. Mais surtout, Simon et Kolo Muani commencent sur le banc. Geubbels et Bukari débutent ce soir. Même chose du côté des latéraux où Corchia et Fabio sont titulaires. Bref, une équipe largement remaniée. Le coach a choisi de mettre au repos certains de ses titulaires habituels.

Niveau ambiance : on a vu mieux du côté du FC Nantes, surtout pour un lendemain de fête, qui prend de plus en plus l’allure d’une gueule de bois. Entre les déclarations du président Kita à l’encontre de son entraîneur, celle de Sans oublier la nouvelle du jour qui concerne trois proches du FC Nantes qui ont été interrogées par la police plusieurs heures mardi dans le cadre d’une. Bref, l’ambiance n’est déjà plus vraiment à la fête à la Jonelière.

Antoine Kombouaré l’a dit hier en conférence de presse : il veut que son équipe termine le championnat à 57 points (51 points actuellement). Soit deux victoires sur les trois derniers matchs. Le coach nantais entend maintenir ses joueurs concernés et sous pression dans cette fin de championnat, où le FCN n’a plus rien à espérer au (9e).

Du côté du FC Nantes, c’est une tout autre histoire. Antoine Kombouaré et ses joueurs auront peut-être la tête ailleurs, après , samedi dernier, face à Nice. Les joueurs connaissent la rivalité entre les deux clubs, mais cela suffira-t-il au FCN ? Avec seulement trois jours pour préparer ce match, après une grande fête ce week-end, les Canaris devront trouver des ressources pour espérer tenir la cadence. Au repos lundi, ils ont retrouvé le chemin de l’entraînement seulement mardi. L’euphorie de la Coupe va-t-elle durer ?

Derby entre deux ennemis ce soir à Nantes. Rennes, 4e de , doit absolument gagner pour recoller à l’AS Monaco, qui ne s’arrête plus en cette fin de saison. D’autant que le Stade Rennais recevra l’OM samedi soir, dans un match qui pourrait bien être décisif pour la 2e place. L’équipe de Bruno Genesio n’a plus le droit à l’erreur, notamment après ses défaites à domicile face à Monaco, puis à Strasbourg. Les Rouge et noir ont retrouvé des couleurs à domicile en battant deux équipes du bas de tableau : Lorient et Saint-Etienne (5-0 et 2-0). Le derby s’annonce crucial pour les Bretons dans leur course à l’Europe.