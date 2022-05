Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi l’ont assuré la main sur le cœur, lundi en conférence de presse. L’attaquant vedette du PSG n’est pas le directeur sportif officieux du club, même si le départ du véritable titulaire du poste, Leonardo, et la probable arrivée de Luis Campos ne sont vraiment pas pour lui déplaire. Mais malgré tout, le président parisien veille à ne pas trop vexer son jeune champion du monde, qui entretient de très bonnes relations avec Mauricio Pochettino. Et selon L’Equipe, cette estime pourrait sauver la tête de l’entraîneur argentin.

Ce serait très inattendu après une saison très, très mitigée, où le 10e titre de champion de France n’a pas vraiment contrebalancé l’élimination précoce en 8es de finale de la C1, assortie d’un style de jeu assez indéfinissable.

La piste Guardiola… dans un an

Après les pistes menant à Zinédine Zidane, Antonio Conte et au Portugais Ruben Amorim, ce serait donc finalement le statu quo qui pourrait prévaloir jusqu’au terme du contrat de « Poche », en juin 2023. Pile la date de la fin du contrat à Manchester City de Pep Guardiola, que les dirigeants qataris rêveraient de voir s’asseoir sur le banc du PSG, selon le quotidien sportif.