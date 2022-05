Conférence de presse de Mbappé EN DIRECT : Le président parisien et Nasser Al-Khelaïfi vont prendre la parole… Suivez le live avec nous

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

15h45 : » Merci à toutes et à tous d’avoir suivi cette conf' en notre compagnie. Je vous laisse avec le live Roland-Garros, il paraît que Diane Pary a réussi un petit truc sympa. Bécots les cocos !

15h43 : Bon allez, je vais plier les gaules. Je suis presque le dernier dans l'auditorium, ils vont bientôt fermer et éteindre sur moi.

15h42 : Ohhhhh mon dieu les applaudissements des journalistes au moment où Mbappé pose avec Nasser Al-Khelaïfi, GENAAAAAAAAAAAAAAAAANT !

15h40 : Bon ben ça aura finalement duré un peu plus que les 20 minutes annoncées. Et encore, on avait tellement d’autres questions à lui poser. Je suis un peu vénère qu’on ne lui ait pas laissé le temps de répondre à la question de mon confrère sur les contours du nouveau projet sportif parisien pour la saison à venir.

15h36 : Un journaliste a posé la question du futur directeur sportif, mais s’est trompé en parlant de Jorge Campos à la place de Luis Campos. La salle a éclaté de rire. Au final Al-Khelaïfi a voulu faire le malin en mode « je ne sais pas qui c’est ce Jorge Campos » (c’est juste le mythique gardien de la sélection mexicaine, vous savez ? L’homme aux tenues extravagantes et colorées), va falloir réviser tes classiques, tonton ! Sinon il n’a pas confirmé pour Campos, « c’est la conférence de Kylian Mbappé, on n’est pas là pour parler du reste ». Jorge Campos au PSG ? Ca commence à faire beaucoup de gardiens. pic.twitter.com/9fZW4vYYX1 — Maxime Dupuis (@maximedupuis) May 23, 2022

15h35 : Nasser a baragouiné un truc derrière mais je n’ai pas compris un broc, désolé.

La question sur les droits d'image. Mbappé répond et fait le show là encore, même s'il évoque surtout les bisbilles en équipe de France vis-à-vis des primes de match et de la gestion des droits d'image, mais pas sur le contrat avec le PSG, alors que la question était centrale dans les négos avec Paris et le Real. Mbappé : « Avant le rassemblement de mars sur les droits à l'image, je n'ai pas vu le moindre petit article, même pas une brève sur le sujet. Et après ça [l'histoire des primes de match en sélection] c'était »Il veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça«. Je crois qu'il y a eu un petit quiproquo en sélection mais on va régler ça très vite. Le président [Le Graët] en a parlé je crois, on va pas commencer à se créer des problèmes, on a un pays à faire gagner. »

15h26 : Nasser répond à un journaliste espagnol sur le côté financier. « Ce n'est pas l'argent qui a le plus pesé dans son choix, contrairement à ce qui se dit en Espagne »

15h23 : Bon, on passe à une autre question alors que la question était pour Mbappé à l’origine. Et c’était clairement sur cette question qu’on voulait l’entendre un peu plus longuement. C'est a-bu-sé !

15h21 : Nouvelle question sur les fameuses garanties sportives que Kylian aurait exigées. Nasser : « Kylian n'a jamais rien exigé sur le plan de la politique sportive. Il veut juste gagner avec nous. » Le président parisien répond uniquement en français, c'est à noter.

15h20 : Un journaliste anglais repose la question du capitanat. Mbappé le lui fait remarquer en anglais. Et il enchaîne « but I’m gonna answer you another time ». Et il enchaîne tranquilou dans un anglais parfait, avant de répondre, still in english, à une question sur Di Maria. Non mais il est trop fort. On attend désormais une réponse en espagnol. Et en mandarin, pourquoi pas.

15h18 : Les responsabilités ? « J’ai toujours répété après coup que c’était une erreur de ma part à l’époque, l’endroit, le timing et la forme en tout cas. Peut-être que le fond était bon. Les responsabilités ça s’acquiert sur le terrain, et je pense qu’il faut que c’est là que je vais continuer à obtenir le respect de mes coéquipiers. Capitaine ? On en a déjà un, je n’ai pas envie de lui couper la tête. Je n’ai pas besoin d’être capitaine pour prendre la parole et montrer l’exemple sur le terrain. »

15h16 : Un collègue lui demande s’il pense avoir fait une croix définitive sur le Real ? "Le football m’a appris à ne pas insulter l’avenir. Il y a un an, je ne pensais pas que je serais là aujourd’hui devant vous. Donc je ne sais pas. Vous, vous savez où vous serez dans trois ans ? Peut-être… Mais moi non". Il est bon ce couillon !

15h15 : Qu’est-ce qui a fait que vous avez changé d’avis par rapport à l’été dernier ? Kyky, c'est à toi : « Oui, ce n’est un secret pour personne que je voulais partir à Madrid l’été dernier. Mais vous savez, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Un contexte différent. La France c’est mon pays, il y a ce côté aussi sentimental. Et le club a aussi envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif, du coup je pense que mon histoire ici n’est pas terminée. »

Un journaliste de L'Equipe demande à quel point Mbappé va avoir un droit de regard sur la politique sportive du club. Nasser prend son temps pour répondre et ne pas dire grand-chose. Mbappé prend la parole : « Si je peux intervenir, même si la question ne m'était pas posée. Je reste un joueur de foot ancré dans un collectif, et je n'irai pas au-delà de cette fonction. Même si j'aime parler foot. »

15h08 : Place aux questions des journalistes à Mbappé. Alors Kyky, une pression ces derniers mois ? « L’avantage c’est qu’il y avait une saison à jouer, on avait des objectifs, mais bien sûr que ça pèse parce que c’était une décision difficile. Mais j’ai toujours voulu me réfugier dans mon football. Je voulais prendre le temps pour faire le choix, mon choix. Mais pas trop de problèmes avec la pression car je l’ai depuis que j’ai 14 ans. »

15h07 : Nasser prend la parole. « Aujourd’hui c’est un grand jour pour l’histoire du PSG, pour nos supporters en France et dans le monde entier, annonce-t-il. Kylian reste au PSG pour les trois prochaines saisons. C’est très important pour la France. Un signe très fort, nous gardons le meilleur joueur du monde. Le rêve et l’objectif de Kylian c’est d’être là et de gagner. Il reste ici parce que Paris le met dans les meilleures conditions pour réaliser les plus grands objectifs sportifs : gagner, gagner et gagner. »

15h05 : Ils sont là ! Costards taillés à quatre épingles, un "bonjour" franc et massif de la nouvelle recrue parisienne. Le roi du bled, ni plus, ni moins.

15h02 : Ce silence avant l’arrivée du joueur me fera toujours marrer ! Ça chuchote, ça scrute la porte du fond d’où va arriver le kid de Bondy. C’était pareil pour Neymar et Messi. C’est une tradition on va dire.

15h : Ca s'agite ! Le clan Mbappé (papa, maman et le reste de la famille) entre dans l'auditorium pour se poser au premier rang. Wilfried a le gros smile. Lui a toujours voulu que le fiston reste à Paris.

14h59 : Allez, on va tabler sur un petit retard des deux hommes. Tic, tac, tic, tac

14h55 : Bon sinon, l’ambiance au Parc ? L’auditorium est bien, bien rempli. Le joueur et le président parisien ne devraient pas trop tarder. La conf devrait durer une grosse vingtaine de minutes, Mbappé donnera ensuite quelques interviews à différents médias, dont 20 Minutes (NON).

14h50 : Ahahahaah bordel je suis débile... Alors, je reprends, il semblerait que ce ne soit PAS mort pour le milieu monégasque. Allez Kyky, un petit coup de fil à Aurel' et c'est torché !

14h45 : Il semblerait donc que ce soit mort et enterré pour Tchouaméni au PSG. Dommage, c'était LE mec à faire au milieu de terrain. C’est pas fini pour A. Tchouameni — Saber Desfarges (@SaberDesfa) May 23, 2022

14h40 : Ça bosse déjà le mercato en coulisses Luis Campos n’a pas encore été officiellement nommé, mais le bonhomme est déjà au turbin. C’est clairement la fin des mercatos Louis Vuitton au PSG, avec probablement une orientation vers les jeunes à très haut potentiel. C’est la spécialité du directeur sportif portugais, c’est pour ça qu’il est là. Bon, ça n’empêchera pas Nasser de se faire un petit kiff avec un ou deux grands noms, genre Dembouz. On ne se refait pas totalement en une semaine. 🚨 Le PSG est sur le point d’offrir 45 M€ à Reims pour Hugo Ekitike 🇫🇷 !



Paris semble bien placé sur le dossier, Luis Campos a pris l’affaire en main. ⏳



(@Santi_J_FM) — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 23, 2022

À signaler. Aujourd'hui, journée mondiale de la Tortue. Merci à tous ceux qui m'ont félicité. Jaloux s'abstenir. 🐢 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 23, 2022

14h30 : Yoooooo ! Je suis posé dans l'auditorium du Parc, prêt à voir la nouvelle recrue du PSG. Bon petit joueur me disent mes sources bien informées.

13h05 : Sur ce, je cours, je vole vers le Parc. A tout à l'heure !

13h05 : Et tant qu’à faire, vu que tout va très vite au PSG depuis l’annonce de kyky, voici un petit mot sur la piste prioritaire du futur nouveau boss de la politique sportive parisienne, mister Luis Campos, pour remplacer Maurice Pochette. Dans l’idéal les Qataris auraient voulu faire venir Chichou, mais ça semble d’ores et déjà mort. Du coup, on a activé les plans B, et c’est le nom de Ruben Amorim (37 ans) qui est apparu tout en haut de la liste selon nos confrères du Parisien. Le (très) jeune Ruben Amorim, priorité du PSG pour remplacer Pochettino ? via @20minutesSport https://t.co/TAdJBY6LdO — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 23, 2022

Et tant qu'à faire, vu que tout va très vite au PSG depuis l'annonce de kyky, voici un petit mot sur la piste prioritaire du futur nouveau boss de la politique sportive parisienne, mister Luis Campos, pour remplacer Maurice Pochette. Dans l'idéal les Qataris auraient voulu faire venir Chichou, mais ça semble d'ores et déjà mort. Du coup, on a activé les plans B, et c'est le nom de Ruben Amorim (37 ans) qui est apparu tout en haut de la liste selon nos confrères du Parisien.

En attendant, je vous donne un peu de lecture avec les deux comptes rendus de notre soirée de samedi au Parc des Princes, entre l'annonce de Mbappé, son triplé contre Metz, la fin de la grève des ultras et le bel hommage rendu à Angel Di Maria

13h : Salut les copinous, installez-vous confortablement, le temps pour nous de nous diriger vers le Parc des Princes. On prend l'antenne dans 1h30 environ.