Au point mort à tous les étages du club en attendant la décision de Kylian Mbappé, le PSG semble bien décidé depuis samedi soir à rattraper son retard pour bâtir au plus vite son nouveau projet. Après avoir expédié le renvoi de Leonardo et trouvé son remplaçant, Luis Campos, qui devrait signer son contrat dans les jours à venir, le club de la capitale se focalise désormais sur le nom de celui qui remplacera Mauricio Pochettino sur le banc la saison prochaine.

Et, selon une information du Parisien, il pourrait s’agir du (très) jeune coach du Sporting, Ruben Amorim, 37 ans seulement et qui a mené les Lions au titre de champion du portugal cette saison. Le beau-frère d’Antero Henrique – qui aurait par ailleurs joué un rôle important dans la décision de Mbappé de prolonger au PSG – est réputé pour être un solide tacticien adepte du 3-4-3. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Sporting, Amorim a une clause libératoire de 30 millions d’euros.

Le PSG mise sur l’union sacrée

S’il s’agit là d’un immense pari pour le PSG, plus encore qu’avec Unai Emery et Thomas Tuchel, ce choix aurait au moins le mérite de la cohérence d’un point de vue de la politique sportive. En allant chercher Luis Campos, les dirigeants parisiens ont en effet acté l’idée qu’il ne pouvait y avoir de dissensions entre la direction sportive et l’entraîneur. Or, pour le coup, Amorim serait le choix numéro un de l’ancien homme fort du Monaco champion de France 2017. On demande à voir.