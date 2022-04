Il était devenu l’un des chouchous du public, jusqu’à ce penalty manqué contre le Stade Rennais, un soir d’août 2019. Quelques jours et une élimination européenne plus tard, le capitaine du Racing Club de Strasbourg Jonas Martin s’était mis à dos une partie des supporteurs de la Meinau en signant à Rennes pour trois saisons.

Le longiligne milieu de terrain formé à Montpellier avait alors la lourde tâche de remplacer le capitaine rennais Benjamin André, parti au LOSC. Il n’aura pas vraiment eu l’occasion de l’assumer tant il aura été souvent blessé. La preuve : deux ans et demi après son arrivée en Bretagne, Jonas Martin n’a toujours pas rejoué à la Meinau où l’accueil du public pourrait être frais. Il le fera ce mercredi pour l’une de ses dernières apparitions sous le maillot rennais (coup d’envoi à 21 heures) face à son ancien entraîneur Julien Stéphan.

Six matchs encore avant de quitter Rennes

En fin de contrat en juin, l’ancien Strasbourgeois n’a pas été prolongé par Florian Maurice et quittera le Stade Rennais libre en fin de saison. Sans amertume mais avec l’envie de bien terminer. « Il me reste six matchs à disputer avec Rennes et je suis à 100 % concentré. Je serai jusqu’à la fin avec eux. Je dois et je veux faire le maximum. Je partirai la tête haute », a fait savoir le milieu de terrain mardi en conférence de presse.

Plombé par les blessures à répétition, Jonas Martin a joué 48 matchs en trois saisons au Stade Rennais. On lit dans ses beaux yeux bleus qu’il aurait aimé en disputer bien d’autres. « Oui, j’ai été déçu parce que tout le monde sait que je suis bien ici. Mais je ne vais pas aller pleurer. Je connais la politique du club. Je suis quelqu’un de loyal, d’entier. Malgré les blessures, je n’ai jamais baissé les bras. Le club a toujours été là pour moi et m’a aidé. Je ne voulais pas partir sur un échec. Je voulais rendre ce qu’on m’avait donné. Et j’espère laisser une bonne image ».

Le club qui va récupérer Jonas Martin libre ferra une très bonne affaire.

Très bon joueur, homme remarquable. — Le Twittos du SRFC (@xzregy) April 19, 2022

Sa hargne pourrait manquer la saison prochaine

Ce mercredi, plus que son retour à Strasbourg, c’est sur le match capital entre le 3e et le 5e de Ligue 1 que le milieu de terrain veut se concentrer. Surtout après la défaite concédée face à Monaco vendredi. « Il faudra être focus sur ce match. On peut faire une fin de saison exceptionnelle. Je n’appréhende pas mon retour. Je pense que certains supporteurs vont me siffler, d’autres peut-être m’applaudir. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde », glisse Jonas Martin dans un sourire. Au match aller, il avait exulté devant le parcage visiteurs lors de l’unique but de la rencontre inscrit par Nayef Aguerd​. « Regardez à chaque match, quand je marque ce que je fais. J’étais content parce que le match était fermé, c’était une libération. Ça m’a pas empêché d’avoir mes ex-coéquipiers au téléphone le soir pour leur souhaiter une bonne saison ».

Dans un effectif assez jeune et parfois trop tendre, voire un peu lisse, l’ancien Strasbourgeois a pourtant fait du bien. Expérimenté, roublard, Jonas Martin était l’un des rares joueurs hargneux de l’équipe de Bruno Genesio, capable de mettre le petit taquet pour déstabiliser l’adversaire, de faire la faute pour couper la contre-attaque adverse. Dans un milieu de terrain déjà bien fourni, le club breton a préféré opter pour la jeunesse en laissant le milieu de terrain de 32 ans partir libre. Mais il devra se méfier de ne pas perdre le « fighting spirit » que Jonas Martin incarnait si bien. Surtout en cas de départ de son autre combattant Benjamin Bourigeaud.