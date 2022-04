Au Roazhon Park,

Marchant sur l’eau depuis plus de deux mois avec une série de sept matchs sans revers (six victoires et un nul), le Stade Rennais a subi un coup d’arrêt vendredi soir. Face à l’AS Monaco, un concurrent direct pour une place européenne, les hommes de Bruno Genesio se sont fait punir à domicile (2-3). La faute bien sûr à une défense qui a pris l’eau en l’absence de son patron Nayef Aguerd, malade. Pour le remplacer, Bruno Genesio, toujours privé de Loïc Badé, avait choisi de faire reculer d’un cran Baptiste Santamaria. A un poste qui n’est pas le sien, le milieu de terrain n’a pas convaincu. Sur le deuxième but monégasque signé Ben Yedder un peu avant l’heure de jeu, sa mauvaise lecture du jeu a ainsi coûté cher.

Mais Santamaria n’est pas le seul à avoir commis « des erreurs grossières », comme l’a reconnu le coach rennais à l’issue de la rencontre. Révélation de la saison, le jeune Warmed Omari est en effet dans le dur en ce moment. Et cela s’est vu vendredi soir, le jeune défenseur central livrant une partie catastrophique avec notamment une mauvaise relance dans l’axe qui a débouché sur le troisième but monégasque. « C’est un jeune joueur qui doit apprendre de ce match pour la suite, a souligné Bruno Genesio. Cela doit l’aider à relever à la tête ».

« Déçus mais pas abattus », estime Bruno Genesio

A la rue en défense, le Stade Rennais n’a pas non plus, pour une fois, brillé offensivement. Les Rouge et Noir avaient pourtant démarré en trombe avec l’ouverture du score signée Flavien Tait de la tête dès le début de la rencontre (3e). Mais les Monégasques ont vite recollé par Vanderson (12e) avant de se montrer très solides en défense et chirurgicaux devant grâce à l’infatigable Ben Yedder (57e) et du jeune Boadu (77e). La réduction du score sur penalty par Martin Terrier en toute fin de match n’y changera rien.

Freiné dans son élan, le Stade Rennais, assuré de conserver sa 3e place à l’issue de la 32e journée, perd toutefois une belle occasion de faire le trou sur ses poursuivants au classement. Le club breton voit surtout son adversaire du soir lui revenir à ses trousses avec seulement trois points d’écart désormais. Mais pas de quoi faire paniquer Bruno Genesio. « On est déçus mais pas abattus, a-t-il indiqué. Cela ne remet pas en cause les objectifs qu’on s’est fixés pour la fin de saison ».

Benjamin Bourigeaud : "Faut rester très tranquille..." Pas de discours alarmiste pour le milieu rennais après ce revers face à Monaco @TVR35 @staderennais #SRFCASM #J32 pic.twitter.com/UhfNWbq4sI — Christophe Penven (@PenvenC) April 15, 2022

Mercredi, c’est encore un gros choc face à un candidat à l’Europe qui attend les Rennais avec un déplacement à Strasbourg. On saura alors si la défaite face à Monaco n’était qu’un accident et si le Stade Rennais peut vraiment rêver de Ligue des Champions.