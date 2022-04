Salut la TEAM ! Comment ça va bien ? Bienvenue en Breizh pour suivre avec nous cette rencontre alléchante entre Rennes et Monaco qui ouvre le bal de la 32e journée de Ligue 1. Tous les ingrédients sont réunis pour offrir un énorme spectacle avec deux équipes en pleine bourre, un Roazhon Park plein à craquer et une météo printanière. La rencontre s’annonce aussi capitale dans la course à la Ligue des Champions pour les deux clubs. Troisième au classement et sur un nuage depuis deux mois (six victoires et un nul), Rennes et son attaque de feu (67 buts) ont l’occasion ce soir de frapper un grand coup. En cas de victoire, les Rennais s’empareraient de la deuxième place et mettraient la pression sur l’OM qui se déplace à Paris dimanche pour le Classico. Les hommes de Bruno Genesio ont aussi l’occasion d’éliminer Monaco de la course à la Ligue des Champions.

Sixièmes au classement avec six points de retard sur leur adversaire du soir, les Monégasques n’ont en effet pas le droit à l’erreur s’ils veulent joueur la C1 l’an prochain. Ce choc de haut de tableau sera aussi marqué par le duel entre Ben Yedder et Terrier, qui ont tous les deux scoré à 18 reprises cette saison, à deux unités seulement de Kyky Mbappé. Bref, la soirée s’annonce bouillante et on compte sur vous pour être au rendez-vous !!!

>> On se retrouve vers 20h30 pour le début de ce live.