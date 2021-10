Il avait beau dire avant le match que c’était seulement Strasbourg qui venait à Rennes et « pas autre chose ». Mais Julien Stéphan savait pertinemment que ses retrouvailles avec son ancien club seraient un moment spécial pour lui.

Avant le coup d’envoi ce dimanche après-midi, le coach du Racing Club de Strasbourg a, comme il fallait s’en douter, été acclamé par tout le Roazhon Park. « C’est un bel hommage qui m’a touché forcément, a reconnu l’entraîneur à l’issue de la rencontre. On n’a pas le temps d’en profiter beaucoup mais dans une carrière c’est rare, je n’oublierai pas ».

Stade Rennais-Strasbourg : « Il a marqué le club pour l’éternité »… Les supporters n’ont pas oublié Julien Stéphan https://t.co/IsOXZuLORS via @20minutesRennes pic.twitter.com/DiyHOb6TLN — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) October 24, 2021

Mais en vrai compétiteur, il n’oubliera pas non plus que son équipe repart de Rennes avec une défaite dans les chaussettes (1-0). Et cela lui laisse un goût amer. « On est déçu pour plusieurs raisons, a-t-il indiqué en conférence d’après-match. On se sent déjà un peu lésé sur le but car il y a une charge de Guirassy sur Djiku qui n’est pas sifflée. Et puis on peut aussi égaliser à la dernière minute ».

« On voulait court-circuiter leur animation offensive »

Bien en place et très solide, son équipe a en effet tenu longtemps tête à une équipe bretonne en pleine bourre en ce moment. En première mi-temps, c’est le gardien belge Matz Sels, auteur de deux énormes parades sur des têtes d’Aguerd et de Laborde, qui a permis de sauver les meubles et retardé l’ouverture du score bretonne. Celle-ci interviendra en fin de rencontre grâce à un but de la tête de Nayef Aguerd (82e). Mais dans les arrêts de jeu, Strasbourg n’est pas passé loin de réaliser un petit hold-up, Alfred Gomis repoussant d’une claquette spectaculaire une tête d’Habib Diallo.

Si le compte n’y est pas au niveau comptable, Julien Stéphan a tout de même apprécié la prestation de son équipe qui est « en réel progrès », selon lui. « On a été tactiquement très cohérents et on les a bien gênés », a-t-il estimé. Comme lors de son époque rennaise, Julien Stéphan avait d’ailleurs préparé un plan pour jouer un mauvais tour à son ancien club. « On voulait court-circuiter leur animation offensive, limiter l’influence de Sulemana et sa relation avec Laborde, a-t-il indiqué en conférence d’après-match. Cela a bien fonctionné même si cela n’a pas tourné en notre faveur ».

Après Rennes, le Racing, redescendu à la 12e place ce dimanche, va poursuivre son Tro Breizh avec la réception de Lorient le week-end prochain puis un déplacement à Nantes dans deux semaines.