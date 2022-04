Comme s’il ne s’était rien passé. Comme si Tiger Woods n’avait pas failli perdre une jambe dans un grave accident de voiture, en février 2021. 13 mois après le crash, plus de 17 mois après son dernier tournoi, la légende vivante du golf a réussi une excellente entame jeudi au Masters d’Augusta. Woods (46 ans) a bouclé son premier tour avec un score de -1, à quatre longueurs du leader, le Sud-Coréen Sung-jae Im. Le numéro 1 mondial Scottie Scheffler et l’ancien vainqueur (en 2020) Dustin Johnson sont en embuscade à la troisième place (-3).

« Je suis exactement là où je voulais être », a résumé le « Tigre » après une première journée au cours de laquelle il n’a trahi aucun signe de faiblesse, à la fois physiquement et dans son jeu, pour se placer en dixième position, partagée avec sept concurrents.

« Je me gèle à mort »

« J’ai fait deux erreurs stupides au n° 8, après une légère perte de concentration. Mais je me suis battu pour revenir dans le coup », a-t-il ajouté, avant d’aller prendre un bain de glace pour éviter que sa jambe ne gonfle trop après l'effort. « Je me gèle à mort. Cela fait partie du processus », a-t-il expliqué. « L’idée c’est de continuer à pousser, tout en étant capable de bien récupérer tous les soirs. C’est la partie la plus difficile. »

Hormis ce bogey, Woods s’est montré très solide sur son premier neuf. Mais le meilleur était à venir, puisqu’il a réussi son troisième birdie sur le par trois du n° 16, d’un putt loin d’être aisé mais dosé parfaitement, et l’a célébré le poing serré.

Un exemple de résilience

Alors qu’il craignait les effets du relief vallonné du parcours géorgien sur sa jambe meurtrie, le « Tigre » a fini la montée du n° 18 à grands pas sans s’appuyer sur son club comme il l’avait parfois fait quelques hectomètres plus tôt.

« Je ne me présente pas à un tournoi si je ne pense pas pouvoir le gagner », avait prévenu mardi le 973e mondial, déjà revenu par le passé de multiples blessures. Il ne s’agissait visiblement pas de paroles en l’air.