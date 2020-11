Tiger Woods sur le trou n°12 — SIPA

Le grande histoire retiendra de ce Masters d'Augusta le performance magnifique de Dustin Johnson. Impérial de bout en bout, l'Américain a prouvé qu'il était bien le meilleur golfeur du monde, s'adjugeant sans trembler le deuxième tournoi du Grand Chelem de sa carrière après l'US Open 2016, dimanche en Géorgie. Mais la petite, elle, racontera les déboires de Tiger Woods sur le trou n°12 lors de cette dernière journée.

Alors qu'il était déjà hors-course pour tenter de conserver son titre, le plus grand golfeur de tous les temps a connu une demi-heure d'horreur dimanche sur le parcours de Georgie. Incapable d'approcher le green de ce fameux trou n°12, Woods a d'abord envoyé deux fois sa balle dans l'eau et ne maitrisant pas l'effet retro. Il se retrouve ensuite dans un bunker et force trop son coup pour en sortir, renvoyant une troisième balle de l'eau.

Here’s a supercut of Tiger Woods’ 10 on the par-3 12th today. https://t.co/OaZFTSdOiE pic.twitter.com/Ezk92HHBid — dhm (@dhm) November 15, 2020

Bref, la catastrophe. Au final, Tiger Woods a eu besoin de dix coups pour réussir ce trou, soit sept au-dessus du par. Le pire trou de sa carrière.