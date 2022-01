On le voit dans tous les stades du monde, sur le bord des routes du Tour, et dans tous les festivals de France et d’ailleurs. Fidèle étendard de la région, le drapeau breton est brandi avec fierté par tous ceux et celles qui ont déjà mis un pied en Bretagne. Dimanche, le fameux Gwenn ha Du s’est pourtant illustré d’une bien étrange manière. Lors des championnats de Bretagne de cross-country, un concurrent qui volait vers la victoire s’est fait reprendre sur la ligne d’arrivée alors qu’il courait avec un drapeau breton à la main. Une histoire qui a plu à la Fédé de la Lose, qui n’a pas manqué d’en faire écho sur son site.

« Le drapeau breton va se tendre et c’est là que l’on va assister à l’arrivée majestueuse d’Etienne Le Roux ». Si vous voulez trouver conseil pour un pronostic sportif, évitez de suivre cet homme. Alors qu’il commentait la course des cadets pour la Ligue régionale d’athlétisme, Benoît Blanchard n’imaginait pas une seconde que la victoire pouvait échapper à Etienne Le Roux. Le coureur du Cima Pays d’Auray semblait voler vers le titre de champion de Bretagne quand il a placé une attaque rageuse dans le dernier kilomètre de cette course qui en comptait cinq. « C’est beau, c’est hyper aérien », décrit Léna Kandissounon, championne de France en salle du 800 m qui officie aux commentaires. Quelques secondes plus tard, le pauvre Etienne Le Roux a bien le drapeau breton en main, mais il doit se contenter de la deuxième place quand il chute dans l’herbe de l’hippodrome de Pontivy (Morbihan). Drapeau à la main, mais genou à terre.

5,2 km en 18 minutes et 30 secondes

Devant lui, Mathieu Gouinguenet prend même le temps d’arrêter son chronomètre sur la ligne au moment de s’adjuger la victoire après un sprint de dingue dans les 90 derniers mètres. Le coureur du Trégueux-Langueux Athlétisme n’a pas de drapeau, mais il est champion de Bretagne. Vous pouvez revoir cette arrivée à la 49e minute de la vidéo ci-dessus.

Les commentateurs de la course n’en reviennent toujours pas. « J’ai failli tomber de ma chaise. Je pense qu’il ne l’a pas du tout senti venir ». On parie qu’il s’en souviendra. On rappellera quand même que les deux bougres ont bouclé les 5,2 km en dix-huit minutes et trente secondes. Qui fait mieux ici ?