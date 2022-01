Et un, et deux, et trois exploits pour le Bergerac Périgord Football Club ! Après Metz (L1) et Créteil (N), c’est l’AS Saint-Etienne (L1) qui est passé ce dimanche à la trappe face au club de National 2 en 8e de finale de la Coupe de France (1-0). A Périgueux, les hommes d’Erwan Lannuzel se sont imposés grâce à un but de Romain Escarpit à la fin du temps réglementaire. Les Bergeracois s’offrent le premier quart de finale de leur histoire.

🚨 Alerte exploit : Bergerac, Petit Poucet de N2, prend l'avantage à un quart d'heure du terme face à Saint-Etienne, grâce à Escarpit ! #BPFCASSE



La #CoupeDeFrance en direct 👉 https://t.co/vfZgpKYpF3 pic.twitter.com/qpSwVrp0f7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 30, 2022

Ce lundi matin, c’était encore l’effervescence autour du BPFC avec de très nombreux médias venus sur place rencontrer les héros du Périgord. Entre deux sollicitations, Damien Fachan revient pour 20 Minutes sur cette nouvelle soirée historique pour tout un club.

Commencez-vous à réaliser ou pas ?

Franchement, pas tellement ! Le seul truc qui nous fait prendre peut-être conscience du truc, ce sont les nombreux messages qu’on reçoit. C’est complètement fou. On va vraiment profiter pendant encore quelques heures. Cette qualification est encore plus forte que les précédents car on avance dans la compet ! On est en quart de finale, il ne reste plus que huit équipes, c’est démentiel. Ça prend vraiment aux tripes. C’est un véritable shoot d’adrénaline.

Vous rêvez d’un très gros au prochain tour ?

Oui et non. Quand vous jouez Paris par exemple, c’est bien avant et après, mais pendant, vous ne voyez pas beaucoup le ballon (rires). Mais déjà battre deux équipes de Ligue 1, c’est incroyable. Ça arrive une fois dans une carrière et encore pour beaucoup, c’est jamais. Notre seul souhait, c’est de recevoir. Pour ça, il n’y a qu’une équipe à éviter, c’est Versailles qui joue au même niveau que nous. Après, on est des compétiteurs alors au fond on espère surtout passer le prochain tour. Et même si on joue Paris, on se dira que c’est possible (sourires).

🔴⚽️Le précoce @ErwanLannuzel vise un nouvel exploit avec le @BPFC24 vs @ASSEofficiel

👉A 25 ans, il entraînait déjà en N3

👉A 33 ans, il compte deux 32e et un 8e en CDF avec des amateurs (+leader de N2)

👉Le monde pro va-t-il vite lui ouvrir les portes ? https://t.co/UfdgiSq4yV — Clement Carpentier (@clementcarpet) January 30, 2022

Si vous recevez, vous pourriez jouer à Bordeaux (Chaban-Delmas ou Matmut Atlantique) ?

Oui, je crois qu’on sera sûrement obligés car il y a la VAR à partir des quarts de finale. Mais pour être honnête avec vous, je pense qu’au club on a tous envie de jouer à Gaston-Simounet à Bergerac. C’est chez nous, juste à côté de nos maisons. Mais bon si on doit jouer à Bordeaux, aucun problème on ira avec la même envie. Franchement, c’est que du bonus ce que l’on vit. On profite du moment présent et on attend le tirage avec impatience.