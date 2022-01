Place à l’épisode numéro 19 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ». Ce mardi, nos quatre spécialistes des Canaris reviennent sur les performances XXL d’Andrei Girotto. Le Brésilien, buteur pour la deuxième fois de suite face à Lorient (son 5e but depuis l’entame du championnat), est un des hommes de base d’Antoine Kombouaré. Est-il le vrai boss du FC Nantes ? Gros débat autour du micro…

Dans la lignée des exploits de son défenseur (ou milieu), les Canaris réalisent un très bon parcours et se retrouvent aujourd’hui à deux points des places européennes. Quelles peuvent être leurs ambitions pour la fin de saison ? Peut-on rêver d’Europe en fin de saison ? Une question vous a d’ailleurs été posée sur le compte twitter @PodcastNantes.

SONDAGE - Le @FCNantes est 9e avec 32 points après 22 journées. C'est 13 points de mieux que Metz, le barragiste, et 3 points seulement de moins que Strasbourg, le 4e ! Quelle doit être désormais l'ambition des Canaris ?@JMBoudard @PAAubry @pabard @SimonReungoat — Sans Contrôle (@PodcastNantes) January 23, 2022

Enfin, dans la dernière partie de ce podcast, nos quatre spécialistes analysent l’actualité hors terrain du FCN, notamment le projet de réfection de la pelouse de la Beaujoire, et l’interview de l’ancien président Jean-René Toumelin.

Tous les mardis à partir de 17 h

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, sans oublier des invités VIP) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 h sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).