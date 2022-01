Alors que la Chine fait face actuellement à une hausse du nombre de cas positifs au variant Omicron, le comité d’organisation des JO d'hiver de Pékin (4-20 février) a annoncé lundi annuler la vente de tickets au grand public en raison d’une situation épidémique « compliquée », tout en promettant toutefois d’accueillir des spectateurs sur invitation.

« Afin de protéger la santé et la sécurité du personnel et des spectateurs (…), il a été décidé d’ajuster le plan initial de vente de billets et (à la place) d’organiser la venue de spectateurs sur les sites de compétition », a-t-il indiqué dans un communiqué. Comme l’été dernier à Tokyo, il va donc falloir se faire à l’idée d’assister à des Jeux à huis clos ou presque.