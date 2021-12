Goodbye Tottenham. Présentée comme l’un des favoris de la toute nouvelle Ligue Europa Conférence (C4), l’équipe anglaise ne verra même pas les barrages. Ce lundi, l’UEFA a confirmé la défaite sur tapis vert de Tottenham face au Stade Rennais, sur un score de 3-0 habituel en cas de forfait. L’écurie londonienne est donc, de fait, éliminée de la compétition. Déjà assurés d’être premiers, les Rennais sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Deuxièmes de la poule, les Néerlandais du Vitesse Arnhem joueront un barrage face au Rapid Vienne.

La désillusion est grande pour Tottenham. Contraints de faire aussi bien que les joueurs d’Arnhem pour s’assurer la deuxième place, les Anglais avaient dû déclarer forfait au dernier moment en raison de la multiplication de cas positifs de Covid-19 dans leurs rangs. « Tous les jours, il y a des personnes atteintes du Covid qui n’étaient pas positives la veille. La situation n’est pas bonne », avait déclaré l’entraîneur Antonio Conte, sans préciser s’il disposait de suffisamment de joueurs pour mener la rencontre. Le règlement de l’UEFA stipule normalement qu’il faut qu’une des deux équipes ait moins de 13 joueurs valides, ou pas de gardien de but, pour obtenir un report éventuel.

🔴⚫️ Avec 12 points UEFA acquis cette saison (3 contre Arnhem, 4 contre Mura, 3 contre Tottenham dont tapis vert et 2 points de bonification en tant que 1er de groupe), le Stade Rennais affichera - a minima - un coefficient UEFA "record" de 31.000 en début de saison 2022/2023. pic.twitter.com/j1f4R0VktL — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) December 20, 2021

Les Rennais avaient pesté, arguant notamment qu’ils s’étaient déplacés pour rien à la veille de la rencontre. Le match avait été officiellement annulé après l’échec de la recherche d’une nouvelle date possible de report. Tottenham avait compté jusqu’à huit joueurs positifs et cinq membres de son staff. Après le report des matchs de championnat face à Brighton et Leicester, les Londoniens ont fait match nul (2-2) dimanche contre Liverpool.