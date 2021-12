Quand Leonardo s’exprime dans les médias ces dernières semaines, c’est pour répéter qu’il aimerait conserver Kylian Mbappé au PSG et que Zinédine Zidane n’a jamais été contacté pour succéder à Mauricio Pochettino. Le directeur sportif parisien n’a pas bougé de sa ligne de conduite dimanche sur Europe 1, en jugeant notamment que « Kyky » était « le meilleur joueur du monde ».

En attendant, le septuple Ballon d’Or, c’est Lionel Messi, et lui aussi évolue dans la capitale. Sans surprise, Leo a encensé Leo. « Messi est indiscutable pour moi. Si tu commences à discuter Messi, c’est que tu n’as rien compris au football », a lâché le dirigeant brésilien.

« Si vous regardez les chiffres de Messi, ses six premiers mois sont incroyables [un but, quatre passes décisives en L1 ; cinq buts en Ligue des champions]. Lui et Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. Nous n’avons pas pris Messi pour faire le show à chaque match. »

« Cela fait 20 ans qu’il joue de la même manière »

Et les reproches sur le côté randonneur du génial Argentin de 34 ans ? « Qui a dit qu’il devait courir 12 kilomètres à chaque match ? Cela fait 20 ans qu’il joue de la même manière, a d’abord lâché Leonardo. Cela change quand vous avez d’autres joueurs à côté de vous. Mais lui, il est adaptable parce que c’est un génie et les autres génies que nous avons vont s’adapter à lui. »

Le directeur sportif est même à deux doigts de s’offusquer que l’on ose critiquer la Pulga. « Ceux qui pensent qu’il marche sont ceux qui cherchent les problèmes. Même Idrissa Gueye, qui court 15 kilomètres par match, marche sur le terrain. » Donnarumma et Navas aussi, d’ailleurs.