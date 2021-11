Quand on a fait LV2 football au collège, on sait que ce n’est pas toujours bon signe pour un entraîneur d’être conforté dans son statut. Mais Leonardo a quand même tenu à balayer les récentes rumeurs sur un départ de Mauricio Pochettino​ et la possible arrivée de Zinédine Zidane – par ailleurs pas très fan de Leo – sur le banc du Paris Saint-Germain.

« On n’a pas envie que Pochettino parte. Il n’a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contactés par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu’il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu’il n’y a aucun contact et qu’aucune rencontre avec lui n’a eu lieu », a assuré le dirigeant, après des informations de presse faisant état d’une telle rencontre.

Rendez-vous secret avec Zizou

Le quotidien Le Parisien a fait sa « une » vendredi sur une « rencontre secrète » entre la direction du PSG et Zidane, en affirmant que des négociations ont été entamées « depuis plusieurs semaines » entre eux. Le journal évoque un rendez-vous avec « Zizou » début novembre au Royal Monceau, un palace parisien, à laquelle aurait assisté, « au moins », Leonardo et Jean-Claude Blanc, le directeur général du club.

« C’est ridicule d’imaginer qu’une rencontre avec Zinédine Zidane aurait pu avoir lieu dans un grand hôtel, à Paris, aux yeux de tout le monde », a déclaré Leonardo. La rumeur Zidane a pris de l’ampleur ces derniers jours, pendant qu’enflait celle d’un départ de Pochettino vers l’Angleterre.